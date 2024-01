Weense socialite schenkt erfenis weg

Met een opmerkelijke actie wil de Weense socialite Marlene Engelhorn (31) het gros van haar erfenis weggeven. “Ik heb een fortuin – en dus macht – geërfd zonder dat ik een dag gewerkt heb. Dat is oneerlijk.”Voor Oostenrijkers was het geen verrassing dat de rijke BASF-erfgename Marlene Engelhorn het gros van haar erfenis zou wegschenken. Ze vertelde in de Oostenrijkse krantdrie jaar geleden al dat ze “verveeld zat” met de smak geld die ze van haar grootmoeder zou krijgen, belastingvrij dan nog.

"Als Oostenrijk tegen dan geen successierechten invoert, schenk ik mijn erfenis weg", zei ze. Een filantroop worden zoals Bill Gates was niets voor haar: dat vindt ze "betutteling van bovenaf". "Het is totaal niet oké dat mensen afhankelijk zijn van de welwillendheid van enkele superrijken." Vandaar een creatief experiment. Vijftig toevallig gekozen Oostenrijkers ouder dan zestien zullen vanaf maart bepalen wat er met haar geld gebeurt. Engelhorn kondigde het plan woensdag aan op een persconferenti





