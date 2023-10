We mogen niet wegkijken van de gruwel in Gaza, zodat niemand kan zeggen dat we het niet wisten

Vandaag om 14:20Vandaag om 03:00Vandaag om 16:40Door visa te weigeren ondergraaft Israël verder de kwetsbare autoriteit van de VNIsraël moet stoppen met de Holocaust te instrumentaliserenDe Croo houdt het schip nog drijvende, maar het is compleet stuurloosWe maken onszelf graag wijs dat we ons best doen om de wereld te redden, terwijl we hem met al …Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis...

Vandaag om 14:20Vandaag om 03:00Vandaag om 16:40Door visa te weigeren ondergraaft Israël verder de kwetsbare autoriteit van de VNIsraël moet stoppen met de Holocaust te instrumentaliserenDe Croo houdt het schip nog drijvende, maar het is compleet stuurloosWe maken onszelf graag wijs dat we ons best doen om de wereld te redden, terwijl we hem met al …Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Lire la suite:

destandaard »

Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de plus de 7.000 mortsSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Les atrocités du Hamas, « pas une excuse » pour bloquer l’aide humanitaire à Gaza (De Croo)Suivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Palestiniens tués dans la guerre à Gaza: le Hamas publie une liste de quelque 7.000 nomsLe ministère de la Santé du Hamas a publié jeudi une liste nominative de quelque 7.000 Palestiniens tués selon lui dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, après que Washington a déclaré n'avoir 'pas confiance' dans ses bilans. Lire la suite ⮕

Hamas publiceert namen van 7.000 dodelijke slachtoffers in GazaNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Plus de 6.500 morts à Gaza depuis le début de la guerre, selon le HamasSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de GazaIsraël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une... Lire la suite ⮕