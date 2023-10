Wavria B verslaat SC Duffel B

In de 27ste minuut nam Wavria B de leiding via Nils Van Der Poel. Albert Fejzulahi bracht in de 38ste minuut SC Duffel B op gelijke hoogte. Toon Bonaugure bracht Wavria B in de 69ste minuut op voorsprong. Met nog vijf minuten op de klok voerde Wolfgang Herz de score verder op voor Wavria B. SC Duffel B heeft nu negen wedstrijden op rij verloren.

Wavria B heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl SC Duffel B vijf nederlagen heeft. De volgende speeldag speelt Wavria B op zondag 5 november om 14.30 uur bij Hombeek. SC Duffel B ontvangt zaterdag 4 november om 19.30 uur Lint B.Bekijk hier de volledige kalender en het klassement.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …De bibliotheek van Duffel organiseerde met enkele vrijwilligers een boekenverkoop. De opbrengst van 1.782 euro gaat naar drie goede doelen NT2 Duffel, ‘t Mayakind van Nu en ’t Duffels Kattenhuisje. headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseDe gemeente Duffel stapt in een intergemeentelijke samenwerking rond gezondheidspreventie. Via eerstelijnszone Pallieterland zal een gezamenlijke medewerker de komende jaren acties uitrollen in …

Politie Bodukap betrapt acht chauffeurs op rijden onder invloed van drank of drugs: “Ook geseinde persoon aangetroffen” Bij een grote wodca-controle op verschillende plaatsen in de politiezone, controleerde de politie Bodukap afgelopen weekend 592 bestuurders. Acht chauffeurs bleken onder invloed van alcohol en …SC Duffel B wacht nog steeds op een eerste zege dit jaar. De wedstrijd tussen Bonheiden B en SC Duffel B eindigde op 2-6, waardoor SC Duffel B voor de achtste keer na elkaar niet wist te winnen.Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. headtopics.com

Boom valt om op voorbijrijdende auto in Duffel, twee inzittenden komen met de schrik vrijAan het Moriaubos in Duffel is een boom omgevallen op een voorbijrijdende auto. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Lire la suite ⮕

Beerschot-aanvaller Thibaud Verlinden probeert zondag te scoren tegen Dender, waar zijn papa Dany Verlinden keThibaud Verlinden (24) is ook dit seizoen een van de absolute smaakmakers bij Beerschot. Zondag speelt hij voor het eerst in zijn carrière tegen de ploeg van zijn vader Dany (60). De voormalige doelman van Lierse, Club Brugge en de nationale ploeg is sinds vorige zomer keeperstrainer bij Dender. Lire la suite ⮕

Muizen verliest thuis met een doelpunt verschil van LeestLeest won zondag met 2-3 de uitwedstrijd tegen Muizen. Lire la suite ⮕

Berendrecht wint thuis van Aartselaar, mede dankzij twee treffers ArbiBerendrecht versloeg Aartselaar met 3-1 op zondag. Lire la suite ⮕

Overduidelijke overwinning voor Bonheiden B tegen FC Putte BBonheiden B won zondag van FC Putte B. Bonheiden B won het duel met 3-0. Lire la suite ⮕

BEKIJK. Jasper Philipsen klopt Mark Cavendish en Tadej Pogacar en sprint naar zege in ASO-criterium in SingapoJasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) heeft zondag het Prudential Tour de France Singapore Criterium op zijn naam geschreven. Lire la suite ⮕