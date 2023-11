Waterloo se qualifie au bout de l’ennui au Léopold Uccle et rejoint les demies: «La

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Coupe de Brabant | Le Sporting Bruxelles a fait respecter son rang à Etterbeek: «L’équipe est soudée et veut bien faire» (+VIDÉO de la joie bruxelloise» Coupe de Brabant | Lasne-Ohain remporte le duel des deux derniers vainqueurs face à Auderghem: «Une nouvelle joute très serrée» (+VIDÉOS des tirs au but)

Coupe de Brabant | Le Léopold Uccle est prêt physiquement à accueillir Waterloo: «La Coupe ne se joue pas,elle se gagne» Coupe de Brabant | Opposition entre les deux derniers vainqueurs de la Coupe, Lasne Ohain et Auderghem: «Je pense que les deux équipes ont une petite revanche à prendre sur la rencontre en championnat» headtopics.com

Le Léopold bat le Braxgata et porte son avance à 11 points, Uccle surprend le WatducksLa tête d'affiche de la 10e journée de l'ION Hockey League entre le Léopold, leader au classement, et le Braxgata, l'un de ses 3 plus proches poursuivants (avec la Gantoise et le Racing), mais déjà relégués à 10 points avant la rencontre, n'a pas permis aux Anversois d'infliger au club bruxellois sa première défaite de la saison, dimanche à... Lire la suite ⮕

Coupe de Brabant : Coupe de Brabant | Le Léopold Uccle est prêt physiquement à accueillir Waterloo: «La CoupeEn championnat, le 8 octobre dernier, le match opposant Waterloo au Léopold Uccle s’était soldé sur le score d’un partout avec des buts signés Théo Gaulard et Laurent Jamotte. Lire la suite ⮕

Waterloo et Saintes premiers qualifiés pour les demies de la Coupe de BrabantCe mercredi après-midi se tenaient les quarts de finale de la Coupe de Brabant avec les premières qualifications de Waterloo et Saintes. Lire la suite ⮕

La Cour des comptes s’inquiète pour la soutenabilité de la dette de la Région bruxelloiseFin 2022, la dette de la Région-Capitale s’élevait à près de 11,5 milliards d’euros, en progression de 20 % en un an, et même de 108 % depuis 2018. Cette dette pèse ainsi aujourd’hui deux fois ses recettes annuelles, relève la Cour des comptes. Lire la suite ⮕

Une femme placée sous mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat à Bourg-LéopoldUne femme de 31 ans soupçonnée d'avoir tenté d'assassiner un homme de 35 ans à Bourg-Léopold (Limbourg) a comparu mardi devant un juge d'instruction à Hasselt. Après un interrogatoire, la trentenaire a été placée sous mandat d'arrêt et incarcérée. Lire la suite ⮕