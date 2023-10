Wat weten we over Robert Card, de oud-militair die 18 mensen doodde en nog steeds op de vlucht is?

Woensdagavond opende een man het vuur in een bowlingbaan en een restaurant in de Amerikaanse staat Maine. Daarbij kwamen achttien mensen om het leven. Een grootscheepse klopjacht op de dader is nog altijd aan de gang. Wat weten we al over hem?

‘De politie is op zoek naar Robert Card, geboren op 4 april 1983 en verdacht van de massale schietpartij’, zei de Maine State Police op Facebook. Ze voegt eraan toe dat hij ‘gewapend en gevaarlijk’ is.

Card woont wellicht in Bowdoin, een dorp niet ver van Lewiston. Hij studeerde voor ingenieur aan de universiteit van Maine. Het is niet duidelijk of hij effectief afstudeerde.Als lid van de U.S. Army Reserve heeft hij een actief militair ID. Dat geeft hem toegang tot elke militaire basis. Eerder zeiden de autoriteiten dat Card lesgaf als wapeninstructeur bij het leger, maar het is onduidelijk of die informatie wel klopt. headtopics.com

Afgelopen zomer zou Card twee weken in een psychiatrisch ziekenhuis doorgebracht hebben. Hij werd opgenomen nadat leiders van het derde bataljon van het Amerikaanse legerreserve gemeld hadden dat Card zich ‘onvoorspelbaar’ gedroeg tijdens een training op de militaire academie.dat hij een stille, lieve man is. ‘Maar het voorbije jaar begon hij te sukkelen met zijn mentale gezondheid. Hij had het moeilijk.

Volgens zijn schoonzus droeg Card sinds kort een hoorapparaat. Hij zou gehoorschade opgelopen hebben bij het leger. Sindsdien zou hij geregeld geklaagd hebben dat hij mensen slechte dingen over hem hoorde zeggen. ‘Hij geloofde de laatste maanden echt dat hij mensen dingen hoorde zeggen.’ headtopics.com

Er wordt nog altijd met man en macht gezocht naar Card. Lewiston en drie andere steden in de buurt zijn in lockdown. De inwoners krijgen de raad binnen te blijven en de scholen en stadsdiensten blijven dicht. Ook winkels en horecazaken zijn gesloten.

