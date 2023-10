Wat we kunnen leren van een Hamas-gijzelaar

Gisteren om 14:34Gisteren om 10:48Gisteren om 16:40We mogen niet wegkijken van de gruwel in Gaza, zodat niemand kan zeggen dat we het niet wisten‘Langs alle kanten wordt mijn familie in Gaza opgejaagd, ze kunnen nergens heen’

In een West-Vlaamse kringloopwinkel werkt Abdullah. Zijn vrouw zit vast in Gaza en vlucht er van de ene plek naar de …We maken onszelf graag wijs dat we ons best doen om de wereld te redden, terwijl we hem met al …Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Plus de 6.500 morts à Gaza depuis le début de la guerre, selon le HamasSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestinien en direct.

Rode Kruis-Vlaanderen haalt met moeite donaties binnen voor oorlog tussen Israël en Hamas: "Fundamenteel verscRode Kruis-Vlaanderen zamelde nog maar 9.000 euro in voor het conflict in het Midden-Oosten. Nochtans is dat één van de grootste crisissen uit de recente geschiedenis.

Hoge vertegenwoordigers van Hezbollah, Hamas en Islamitische Jihad bespreken hoe ze "echte overwinning voor heDe leiders van Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad hebben elkaar deze week ontmoet. Dat meldt Hezbollah's al-Manar TV. Ze zouden hun alliantie besproken hebben om "een echte overwinning voor het verzet te behalen".

Turkse president Erdogan beschouwt Hamas als 'bevrijders die hun land beschermen'Nieuws, opinie en duiding

Turkse president Erdogan beschouwt Hamas als "groep bevrijders die hun land beschermen"De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft woensdag verklaard dat hij de Palestijnse politieke en militaire beweging Hamas beschouwt als een "groep bevrijders die hun land beschermen". Hij kondigt ook aan dat hij alle bezoeken aan Israël annuleert.

Une table de 200 couverts dressée en hommage aux otages israéliens détenus par le HamasUne action symbolique en hommage aux otages israéliens détenus par le Hamas s'est tenue mercredi soir sur la place Poelaert, à Bruxelles. En l'honneur des otages toujours détenus à l'heure actuelle, une table de 200 couverts a été dressée au milieu de la place.