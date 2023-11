Wat leert de Koppenbergcross ons over het EK veldrijden komend weekend? “Ik heb me toch wat kunnen sparen, dat

is positief”In de voetsporen van vader Sven: Thibau Nys temt modderige Koppenberg en soleert op indrukwekkende wijze naar z’n eerste kasseiEén jaar geleden moest Hugo afscheid nemen van zijn Nicole: “Ik heb zeer diep gezeten. Therapie heeft me gered”Wat moet je doen voordat je je woning kan verhuren?

VIDEO. Modder, modder en nog eens modder: ook voor de supporters was het ploeteren op de Koppenbergcross

Politieagent wordt opgeroepen om feestje stil te leggen, maar gaat er met rode oortjes terug naar buiten: “Arme man”Geesten die auto’s beschadigen, glazen versplinteren en speelgoed omverduwen: 6 spookachtige video’s die je doen huiveren op Halloween headtopics.com

Oppermachtige Thibau Nys had een “vreemd gevoel” tijdens modderige Koppenbergcross: “Ik reed de hele tijd precMet een demonstratie om u tegen te zeggen stak Thibau Nys in Oudenaarde zijn derde overwinning van het seizoen op zak. In de Koppenbergcross reed de 20-jarige Nys al in de eerste ronde van de tegenstand weg. Hij realiseerde zo een unieke overwinning. “Het was een strijd met mezelf. Lire la suite ⮕

Clap 10e pour la famille Nys : intouchable, Thibau Nys remporte le cross du KoppenbergIntouchable Thibau Nys ! Pour sa 1e année professionnelle, le natif de Bonheiden a remporté, haut la main, le cyclo-cross... Lire la suite ⮕

Thibau Nys temt modderige Koppenberg en soleert naar zegeThibau Nys heeft een loodzware editie van de Koppenbergcross gewonnen. De 20-jarige Belg reed al in de eerste ronde weg en hield ondanks een valpartij stand. Met de onemanshow bombardeert hij zichzelf tot topfavoriet voor het EK dit weekend. Lire la suite ⮕

Thibau Nys gagne le cross du Koppenberg, onze ans après son père SvenThibau Nys a remporté le cross du Koppenberg, première manche du Trophée X2O de cyclocross, mercredi, à Audenarde. Le coureur de Baloise Trek Lions s'est imposé devant le Néerlandais Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) et Eli Iserbyt (Pauwels Sauces-Bingoal). Lire la suite ⮕

Vader vs. zoon: kan Thibau straks Sven Nys overtreffen?Op zijn 25ste won Sven Nys zijn eerste van negen Koppenbergcrossen, Thibau kan het woensdag al op zijn 20ste flikken. Staat de zoon vandaag al verder dan zijn vader op die leeftijd? Voormalige wereldkampioenen Niels Albert en Erwin Vervecken maken de vergelijking. Lire la suite ⮕