Wat hebben pompoenen te maken met Halloween?

Halloween in Zoo Antwerpen en Planckendael: ook dieren genieten van verse pompoenenHalloween staat voor de deur en ook de dieren in ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael in Muizen (Mechelen) vieren mee. Van hun verzorgers krijgen ze deze week heerlijke pompoenen om van te eten en mee te spelen. Voor de dieren is het een vorm van verrijking. Lire la suite ⮕

Massale cokevangsten in Antwerpen maken drugsbendes nerveus, maar: “Elke afgehakte kop groeit er dubbel weer aIn de haven van Antwerpen onderscheppen politie en douane de ene drugslading na de andere. Dat de drugsmaffia momenteel pijn lijdt, is zeker. “Maar om de bendes op de lange termijn te ontwrichten, is meer nodig.” Lire la suite ⮕

Dit zijn de grootste Halloweenfans van het land, en dat mag wat kostenDit zijn de grootste Halloweenfans van het land. Ze zijn zo gepassioneerd dat zelfs de bedragen die ze voor dit griezelfeest uitgeven u waarschijnlijk doen opschrikken. “Ik heb speciaal een huis gekocht om tot horrorhuis om te toveren.” Lire la suite ⮕

Wat Zwijndrecht van het Pajottenland kan lerenWie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek. Lire la suite ⮕

“Wat de inspectie aantrof, is mensonterend”: woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht na schrijnende taferelen‘Ons Geluk’ uit Oostende is het nieuwste woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht. Uit de inspectieverslagen die onze redactie kon inkijken, wordt duidelijk waarom. Zeventien uur lang in bed moeten blijven, is maar één van de klachten. Lire la suite ⮕

Breakdancen onder de bommen in Gaza: ‘Even wat hoop en geluk geven’Op de speelplaats van een VN-schooltje in hartje Gaza verzamelen zich honderden kinderen. Ze roepen enthousiast wanneer de Camp Breakerz Crew opduikt en aan hun workshop breakdancen begint. De school fungeert sinds de start van de bombardementen ook als vluchtelingenkamp voor honderden families. Lire la suite ⮕