Was de babysit er niet geweest, dan was Toby Alderweireld slachtoffer geworden van nieuwe plaag

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenStudent vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Inbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-match tegen PortoVoor Toby Alderweireld kreeg de match van woensdagavond tegen Porto (1-4) een extra zure nasmaak. Tijdens de wedstrijd probeerden inbrekers binnen te dringen in het huis van de Antwerpse kapitein.

Toby Alderweireld zal opnieuw Rode Duivel worden als Tedesco hem vraagtToby Alderweireld zal opnieuw Rode Duivel worden als bondscoach Domenico Tedesco hem dat vraagt. Alderweireld is gestopt met de nationale ploeg omdat het vele reizen en de vele wedstrijden begonnen door te wegen, maar in de krant zegt hij dat het begint te kriebelen als hij de Rode Duivels ziet spelen.

Antwerp-fans pakken uit met indrukwekkende tifo voor Toby AlderweireldToby Alderweireld (34) wilde per se de Champions League naar Antwerp(en) brengen en dat zijn de supporters niet vergeten. Voor aanvang van de thuismatch tegen FC Porto eerden ze de aanvoerder en sterkhouder met een enorme tifo op Tribune 4.

Drie inbrekers opgepakt dankzij ANPR-camera's: "Ze hadden grote hoeveelheid gestolen juwelen bij zich"De politie in Antwerpen kon zaterdagnacht drie vermoedelijke inbrekers inrekenen. De mannen werden betrapt bij een woninginbraak in Willebroek, maar sloegen op de vlucht. Dankzij de ANPR-camera's konden ze in Antwerpen alsnog ingerekend worden. Ze waren in het bezit van een groot aantal juwelen.