Wanze/Bas-Oha s'effondre après avoir mené contre Aywaille en D3

Wanze/Bas-Oha a mené avant de s’écrouler sur le terrain d’Aywaille en D3: «Mon équipe n’a pas encore franchi ce cap» (+COTES) PHOTOS et VIDEOS | Stockay et Verlaine se neutralisent dans le choc hesbignon de D2: «Ce n’est pas un mauvais point» (+ BULLETINS) En D3, Waremme est tombé sur un os à Seraing: «La différence entre nous et des joueurs qui s’entraînent tous les jours» (+ COTES) Sans briller, l’Union Hutoise décroche trois points à Mormont et poursuit sa belle série en D3: «Un match difficile» (+ cotes des joueurs) Wanze/Bas-Oha a mené avant de s’écrouler sur le terrain d’Aywaille en D3: «Mon équipe n’a pas encore franchi ce cap» (+COTES

SUDİNFO_BE: – Division 3B ACFF : D3B | Aywaille se relance avec conviction contre Wanze/Bas-Oha: «Une réaction àPris à froid, Aywaille a fini par étaler sa supériorité pour s’imposer largement et sans discussion possible. Les Aqualiens ont remis l’église au milieu du village. Les Mosans, eux, devront à nouveau se faire violence.

SUDİNFO_BE: D3 ACFF : Wanze/Bas-Oha a mené avant de s’écrouler sur le terrain d’Aywaille en D3: «Mon équipe n’aPris à froid, Aywaille a fini par étaler sa supériorité pour s’imposer largement et sans discussion possible.Les Mosans, eux, devront à nouveau se faire violence.

SUDİNFO_BE: L’EJ Fléron et Vaux-Chaudfontaine déroulent, Aywaille B conforte sa première place!Tout comme Vaux face à Warsage B (4-1), Fléron a déroulé sur la pelouse de Lambermont-Rechain B (1-5). Une victoire qui permet à l’EJF de rester à distance raisonnable d’Aywaille B, qui a consolidé sa première place avec son succès contre Cornesse.

RTL SPORT: Michael Vanthourenhout renouvelle son titre: 'C'était mon jour'Comme l'année dernière à Namur, Michael Vanthourenhout a été sacré champion d'Europe de cyclocross après sa victoire dans la course élites messieurs dimanche à Pont-Château en France.

SUDİNFO_BE: – Provinciale 4G : Arthur Jonckheere, portier deMalmedy B,la meilleure défense de P4G: «Mon objectifÂgé seulement de 18 ans, Arthur Jonckheere fait un 1m94 et est le dernier rempart de Malmundaria, qui est actuellement la meilleure défense de la 4e provinciale G!

SUDİNFO_BE: Flénu B bat Espanola et poursuit sa progression: «Mon équipe devient de plusLes jeunes Flénusiens ont pris la mesure d’un concurrent direct, samedi soir, mais les deux entraîneurs avaient des enseignements positifs à tirer.

