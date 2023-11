Wannes Cappelle, frontman Het Zesde Metaal, samen met pianist in de Kapel

Tegenwoordig treden Cappelle en Callot op met een bloemlezing uit het oeuvre van Schubert én Mozart. De mooiste liederen uit hun albums ‘Kom, benevelt mie!’ en ‘Verslegen nevest gie’ in een avondvullend concert. In deze intieme setting begeleidt Nicolas Callot Wannes meesterlijk op een pianoforte uit eigen collectie. Op vrijdag 1 december komen ze naar de Kapel in Sint-Antonius (Zoersel).

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …Toneelgezelschap Tilia uit Zoersel voert midden november het toneelstuk Pastoor Munte op in zaal De Kiekeboes, naar het beroemde boek van Ernest Claes.

Bethanië geestelijke gezondheidszorg in Sint-Antonius (Zoersel) heeft haar afdeling Steiger verbouwd. 38% overledenen op natuurbegraafplaatsen in Zoersel komt van buiten gemeente, wat aantoont dat er elders tekort zijn headtopics.com

Van de Zoerselaars die in 2022 of 2023 (tot 20 oktober) overleden zijn, koos één op de zeven voor een laatste rustplaats op de gemeentelijke natuurbegraafplekken. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams … Elf fotografen brengen GroenRand-natuur in beeld: “Natuur dichter bij mensen brengen moet respect ervoor vergroten en uiteindelijk redden”

Natuurvereniging GroenRand toont vanaf 1 november foto’s van de fauna en flora die de Voorkempen rijk is. Elf fotografen brengen dit in beeld. “Van natuur genieten moet aanzetten tot meer begrip …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. headtopics.com

Kostuums van 'Kulderzipken' waren bijna op het stort beland: "Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren.

Kan het Amerikaanse machtsvertoon escaleren in het Midden-Oosten?Lees hier ons dossier over het Israëlisch-Palestijns conflict Na een decennium van verminderde militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten is Amerika

Nog beter tegen hart- en vaatziekten dan het mediterraanse dieet: het portfolio-dieetHet weinig bekende portfolio-dieet is nog beter tegen hart- en vaatziekten dan het mediterraanse dieet. Het heeft zelfs hetzelfde effect als cholesterolverlagende medicatie.

'Slimme kiezers meer stemmen geven dan andere: waarom niet?'Het is een taboe om het verdict van de kiezer in twijfel te trekken.

Fijnstof na meteorietinslag speelde belangrijke rol bij uitsterving van dinosaurussenHet fijnstof van het verpulverde gesteente dat vrijgekomen is bij de meteorietinslag 66 miljoen jaar geleden, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het massaal uitsterven van het leven op onze planeet.

