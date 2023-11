Wandel langs graven Antwerpse culinaire iconen tijdens proevertjeswandeling op begraafplaats Schoonselhof

Vergeet begraafplaats Père Lachaise in Parijs, want Antwerpen heeft met het Schoonselhof in Hoboken haar eigen juweel. Op zaterdag 4 november kan je op het kerkhof genieten van een …

Afgelopen jaar gingen de klimaatdichters al drie keer samen met een groep op pad om woorden in het landschap achter te laten. Zo maken ze een collectief kunstwerk dat bestaat uit tekst, beeld en … In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …Lippelo scoorde zondag drie keer in de thuiswedstrijd tegen Hoboken B. Het duel eindigde op 3-2. Beide teams moesten de wedstrijd uitspelen met 10 spelers na rode kaarten.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …In Hoboken is zaterdagavond een vermoedelijke dealer op de vlucht geslagen voor de politie. Hij ramde een politiewagen en bracht omstaanders in gevaar. De man bood zich daags nadien aan bij de …

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de leiders van een jihadistische terreurgroep uit Borgerhout veroordeeld tot gevangenisstraffen tot zeventien jaar voor een brutale home invasion bij …Het district Hoboken, Waterlink en Acquafin gingen begin deze maand over tot de heraanleg van de Commandant Van Laethemstraat.

Mortselaar wandelt door alle Antwerpse gemeenten: “Nog 85 te gaan voor alle Vlaamse gemeenten”Samen met provinciegouverneur Cathy Berx wandelde Steven Terlaeken uit Mortsel door Laakdal. Met deze wandeling heeft hij in alle Antwerpse gemeenten een wandeltocht gemaakt en zijn wandelproject stopt nog niet. Lire la suite ⮕

Politie verspreidt opsporingsbericht voor diefstal met geweld in Antwerpse AlbertparkOp vraag van het parket van Antwerpen verspreidt de politie een opsporingsbericht voor drie verdachten van diefstal met geweld in het Albertpark in Antwerpen. Lire la suite ⮕

Ook dieren in Antwerpse Zoo ontsnappen niet aan HalloweenMooie beelden uit de Antwerpse Zoo... want ook daar is het natuurlijk volop Halloween. De verzorgers laten hun creativiteit de vrije loop en trakteren de dieren op pompoenen in alle maten en gewichten. En de dieren, die amuseren zich erop los. Lire la suite ⮕

IN BEELD. Griezelen in Wezenberg: ook andere Antwerpse zwembaden houden HalloweenGriezelen en zwemmen, gaat dat samen? Zeker wel, de Antwerpse zwembaden pakken op meerdere plaatsen uit met Halloweenzwemmen, een geschikte herfstuitstap voor jonge zwemmers of gezinnen. Onze fotograaf ging even kijken in zwembad Wezenberg aan de Desguinlei. Lire la suite ⮕

Antwerpse professor schrijft filosofie van de horror: “We willen af en toe een glimp van de dood opvangen in dIn Nederland noemen ze hem de horrorprofessor, maar de leerlingen van het college van Essen kennen Dimitri Goossens (48) als hun leraar geschiedenis. De Kalmthoutse Borgerhoutenaar verwerkte een stuk van de thesis voor zijn doctoraat in de wijsbegeerte in zijn eerste boek: een filosofie van de horror. Lire la suite ⮕

Sportieve vijftigers organiseren én lopen ultramarathon in Marokkaanse woestijn: “De uitzonderlijke uitdagingVijf dagen lang diverse marathons in de Marokkaanse woestijn lopen. Veertig sportievelingen waagden zich deze maand aan deze extreme uitdaging tijdens de Trans Zagora Trail Merzouga. De organisatie was in handen van vijf Antwerpse vrienden, die al voor de zevende keer deze ultramarathon voor het goede doel organiseerden. Lire la suite ⮕