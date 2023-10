Waarom Rode Kruis amper donaties krijgt voor slachtoffers van conflict in Midden-Oosten

, bracht tot nu toe nog niet veel op. ‘Normaal gesproken leidt grotere media-aandacht tot meer donaties. Bij dit conflict ligt dat anders’, zegt professor Stijn Joye.

slachtoffers ter plaatse te kunnen helpen, staat in schril contrast met de grote noden die er zijn’, zegt Sofie De Jaeger, manager internationale samenwerking van het Rode Kruis-Vlaanderen., legt uit waarom dit conflict niet de benodigde donaties ontvangt. ‘Uit onderzoek blijkt dat de aard van een conflict een grote invloed kan hebben op de bereidheid van mensen om te doneren’, zegt Joye.

‘Bij natuurrampen, bijvoorbeeld, zijn mensen sneller geneigd om te reageren. Bij dergelijke rampen is er namelijk geen schuldige, er zijn alleen slachtoffers. Bij een politiek conflict ligt dat anders. Daar heb je daders en slachtoffers. Afhankelijk van jouw eigen standpunt is de een dader en de ander slachtoffer. headtopics.com

‘Sommigen schuiven Israël als de grote dader naar voren, terwijl anderen Hamas aanduiden als agressor. In dit conflict is het moeilijk om eenzijdig te bepalen wie dader en slachtoffer is.’ Volgens Joye creëert de complexiteit van het conflict voor veel mensen een afstand.‘Niet alleen de hoeveelheid media-aandacht speelt een rol, ook de soort aandacht is van belang’, geeft Joye aan.

‘Ook afstand is een factor die kan leiden tot minder donaties’, legt Joye uit. ‘We kunnen ons gemakkelijker identificeren met iemand uit Oekraïne dan met iemand uit Palestina of Israël.’ Dat kan door de verschillende vormen van nabijheid worden verklaard. ‘Zo heb je grafische nabijheid, zoals bij Oekraïne. Oekraïne ligt niet ver van het globale noorden. headtopics.com

