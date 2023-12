Waarom hebben rechtse populisten een extravagant kapsel?

Geert Wilders, Boris Johnson, Javier Milei en Donald Trump. — © afp Waarom hebben veel rechtse populisten een extravagant kapsel? Na de verkiezingsoverwinningen van Geert Wilders en Javier Milei is het tijd om die vraag te beantwoorden.. De Nederlandse artiest Paul Megens maakte het doek in 2008. Het beeldt vier gezichten uit in een vrolijke, woeste en kleurrijke stijl, met kapsels die bestaan uit puntige stekels in geel, rood, groen en blauw.

Vijftien jaar na dato lijkt het werk meer actualiteitswaarde dan ooit te hebben. De afgelopen jaren trad de ene na de andere politicus met een opvallend kapsel op het voorplan. Stuk voor stuk hingen ze een populistisch gedachtegoed aan. De toekomstige Argentijnse president Javier Milei is het meest recente voorbeeld van de trend. Zijn haardos – een dikke bos zwarte lokken die alle richtingen uitspringen – is al even onorthodox als zijn politieke ideeën. Het Mozart-kapsel van Geert Wilders – geblondeerd, golvend en lang – is niet minder opvallen





Waarom Geert Wilders een probleem is voor Bart De Wever en de N-VAChampagne (of toch al vonkelwijn) bij het Vlaams Belang, stilte bij de N-VA: voor één keer duurt het opvallend lang voor Bart De Wever reageert. Het succes van Geert Wilders voelt dan ook als een steentje in zijn schoen.

Zo reageert Geert Wilders op onverwacht hoge scoreIn Nederland heeft de PVV met vreugde en ongeloof gereageerd op de eerste exitpoll, waarin de partij met 35 zetels de grootste is. Een ANP-verslaggever ziet PVV'ers elkaar omhelzen, en anderen elkaar vol verbazing aankijken. En ook op X reageert PVV-leider Geert Wilders blij en verbaasd. "35!" roept hij uit.

Zo reageren de andere partijen op winst van de PVV van Geert WildersNa het sluiten van de stembureaus werd woensdagavond vrij snel duidelijk dat de PVV van Geert Wilders de afgetekende winnaar was van de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer. Terwijl Wilders de overwinning vierde, kwamen gemengde reacties van de andere partijen.

Elections aux Pays-Bas: le PVV, parti d'extrême droite emmené par Geert Wilders, grand vainqueurLa victoire électorale du parti néerlandais PVV, d'extrême droite islamophobe, de Geert Wilders est encore plus nette qu'escompté

Is dit echt een andere Geert Wilders?De campagne van Geert Wilders begon al op de dag dat premier Mark Rutte zijn vertrek van het politieke toneel aankondigde. Zelden maakte hij het voor zijn politieke collega's op rechts zo moeilijk om hem aan de kant te schuiven.

Geert Wilders wint de Nederlandse verkiezingenGeert Wilders, de grote winnaar van de Nederlandse verkiezingen, heeft controversiële standpunten zoals het verlaten van de Europese Unie en het afschaffen van de dubbele nationaliteit. Hij heeft echter tijdens de campagne een gematigder toon aangeslagen.

