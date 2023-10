Waarom de scheiding van Italiaanse premier Giorgia Meloni ook politiek is

heeft een spraakmakende scheiding achter de rug. Haar ex, een bekende journalist, wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat is meer dan een privékwestie.

In een tweede video zijn gesprekken met andere, niet-geïdentificeerde vrouwelijke collega’s te horen. ‘Mag ik mijn zak aanraken terwijl ik met je praat?’ vraagt Giambruno aan een vrouw. ‘Dat heb je al gedaan’, antwoordt ze. Dan vraagt Giambruno of ze een relatie heeft. Later vertelt hij een andere vrouw over een affaire met een collega, en nodigt hij haar uit voor groepsseks. Alles op een grappende toon, nonchalant, zonder gêne.

Ook voor Giorgia Meloni werd het blijkbaar te veel. ‘Mijn relatie met Andrea Giambruno, die bijna tien jaar heeft geduurd, eindigt hier’, schreef ze op haar socialemediakanalen. ‘Ik bedank hem voor de geweldige jaren die we samen hebben doorgebracht, de manier waarop we moeilijkheden hebben overwonnen en voor het belangrijkste in mijn leven, onze dochter Ginevra.’ De relatie is blijkbaar al een tijdje voorbij: ‘We zijn lang geleden uit elkaar gegaan. headtopics.com

Binnen luttele minuten sprak heel Italië nog over één ding: de woorden van Meloni. Op de dag dat de vakbonden een algemene staking hadden uitgeroepen tegen het economische en sociale beleid van de regering, was het enige waar het land over sprak de relatie van de premier.

Het gedrag van Giambruno was de voorbije maanden steeds problematischer geworden voor Meloni. Na het aantreden van zijn partner kreeg de Milanees na vele jaren als schrijver achter de schermen een eigen show bij Mediaset. Zeventig minuten lang presenteerde en becommentarieerde hij ‘s middags het nieuws van de dag. headtopics.com

