Waar mensen stoppen mens te zijn

Johan de Boose denkt in Berlijn aan de gruwel van het verleden, aan de gruwel van het heden en aan de woorden van …‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Opnieuw schietpartij in Brussel: man vanuit auto beschotenIn de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Dat bevestigt de politie van Molenbeek. Dit jaar waren er in de hoofdstad al minstens 23 schietpartijen, die gelinkt worden aan het drugsmilieu. Lire la suite ⮕

Wilde achtervolging vanuit Nederland eindigt in Antwerpen: SRT rijdt verdachte klemHet snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft vrijdagnacht een wagen klemgereden in het Antwerps havengebied. Dat gebeurde op vraag van de Nederlandse politie, na een wilde achtervolging. De verdachte werd uiteindelijk gearresteerd. Hij had geen rijbewijs, maar wel cannabis op zak. Lire la suite ⮕

Proeven bij Délice, waar pretentieloos vakmanschap hoogtij viert: “Dit is het winnende lot uit de dessertenkaaGeen zin om te koken tijdens de werkweek? Restaurant Délice op de Waversesteenweg in Putte is open van maandag tot vrijdag. Wij gingen op een druilerige maandagavond proeven en keerden terug met wat extra brandstof om de week door te komen. Lire la suite ⮕

Minister Demir ziet bruisende toekomst voor kasteel waar grootmeester ooit woonde en werkte: “Vanaf 2030 wordtHet Rubenskasteel in Elewijt (Zemst) wordt een bruisende plek met een belevingspark en -centrum gewijd aan Rubens, meeting- en congresfaciliteiten, een brasserie, een gastenverblijf en vergaderruimtes voor lokale verenigingen en ondernemingen. Lire la suite ⮕

Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw waar ook bekende advocatenkantoren huizen, daders laten boodschap achterOnbekenden hebben zondagnacht een aanslag gepleegd tegen een kantoorgebouw aan de Amerikalei in Antwerpen. De glazen inkomdeur raakte beschadigd. De daders lieten ook een boodschap achter met graffiti. In het gebouw zijn verschillende zaken gevestigd, waaronder ook enkele bekende advocatenkantoren. Lire la suite ⮕