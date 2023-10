VZW Den Trekhaak schenkt opbrengst Zigeunerfjeste aan goede doelen

De Zigeunerfjeste is een tweejaarlijks familie-evenement dat in het teken staat van woonwagens en tractoren, van varken aan het spit en boterham met spek en van de vliegende pan en de Zoete Zonde. Duizenden mensen genoten afgelopen zomer van de eenvoud, sfeer en gezelligheid.

De organisatie van de Zigeunerfjeste ligt in handen van vzw Den Trekhaak, een gedreven groep vrienden met passie voor woonwagens en onbekommerd sociaal leven. De vereniging schenkt ook deze keer de winst aan enkele goede doelen.

Zo ontvingen De Witte Mol, Den Brand, ContactpuntNCL en Help Brandwonden Kids vzw elk een cheque van 7.500 euro uit de handen van voorzitter Wouter Van Craenendonck.Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt”Kandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje zenuwachtig”In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. headtopics.com

Dankzij een hattrick van Cedriec Vanherck versloeg Rauw Netezonen met 1-3. Taels scoorde voor Netezonen. Humo-rockfotograaf en Mollenaar Gie Knaeps exposeert voor derde maal in zijn hometown: “Mol was in mijn tijd geen boerengat op muzikaal vlak”

In amper vijf jaar tijd mag Humo-rockfotograaf Gie Knaeps voor een derde maal in Mol zijn foto’s exposeren. Die populariteit is niet zo verwonderlijk. Knaeps is nu eenmaal geboren in Mol en …De rechtbank veroordeelde een 34-jarige man uit Mol voor meerdere feiten van exhibitionisme en openbare zedenschennis. De man sloeg de voorbije drie jaar toe in Kasterlee, Geel en Mol. headtopics.com

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate