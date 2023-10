Revolutionaire Garde. Dat meldt de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin. Bij de aanvallen werden F-16’s ingezet en de doelwitten waren opslagplaatsen voor wapens en munitie.

De aanvallen zijn een reactie op ‘minstens zestien’ recente aanvallen op Amerikaanse troepen in Irak en Syrië, klinkt het. ‘Deze precisie-zelfverdedigingsaanvallen zijn een reactie op een reeks aanhoudende en grotendeels mislukte aanvallen op Amerikaans personeel in Irak en Syrië die door Iran gesteunde milities vanaf 17 oktober hebben uitgevoerd’, aldus nog Austin in een verklaring.

De aanvallen waren bevolen door president Joe Biden, die woensdag op een persconferentie zei dat hij de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, gewaarschuwd had tegen aanvallen op Amerikaanse troepen. ‘Mijn waarschuwing aan de ayatollah was dat als zij zich tegen die troepen blijven keren, wij zullen reageren, en dat hij voorbereid moet zijn. Het heeft niets met Israël te maken’, aldus Biden. headtopics.com

Lire la suite:

Knack »

VS vallen twee faciliteiten van Iraanse Revolutionaire Garde aan in Syrië en sturen extra troepen naar Midden-Het Amerikaanse leger heeft donderdag aanvallen uitgevoerd op twee faciliteiten in het oosten van Syrië die worden gebruikt door de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Dat meldt de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin. Bij de aanvallen werden F-16’s ingezet en de doelwitten waren opslagplaatsen voor wapens en munitie. Lire la suite ⮕

VS voeren aanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië - ‘Rusland executeert militairen die bevelen weigeren’Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Lire la suite ⮕

L’armée américaine frappe deux installations des Gardiens de la révolution iraniens en SyrieSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Avis aux Belges : « Il a été décidé, en accord avec l’AFSCA, de retirer ce produit de la vente »L’AFSCA émet un nouveau rappel de produit, mettant en garde les consommateurs belges. Lire la suite ⮕

Factcheck: dit zijn geen Palestijnse slachtoffers van het recente conflict tussen Israël en Hamas maar kinderen die omkwamen in Syrië in 2013Op 13 oktober deelt een X-gebruiker deze tweet (hier gearchiveerd). Op de foto zien we overleden kinderen die in witte doeken zijn gewikkeld. De gezichten Lire la suite ⮕

L’AWSR met en garde les automobilistes comme les piétons pour les prochains jours : « Chaque année, le nombreL’Agence wallonne pour la sécurité routière met en garde contre le changement d’heure de samedi. Le risque d’accident augmente pour les piétons s’ils ne portent pas une tenue adaptée. Lire la suite ⮕