VS vallen twee faciliteiten van Iraanse Revolutionaire Garde aan in Syrië en sturen extra troepen naar Midden

OostenStudent vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

VS voeren aanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië - ‘Rusland executeert militairen die bevelen weigeren’Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Lire la suite ⮕

L’armée américaine frappe deux installations des Gardiens de la révolution iraniens en SyrieSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Avis aux Belges : « Il a été décidé, en accord avec l’AFSCA, de retirer ce produit de la vente »L’AFSCA émet un nouveau rappel de produit, mettant en garde les consommateurs belges. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : l’armée israélienne annonce un raid aérien contre des « infrastructuresL’armée israélienne a déclaré mercredi qu’elle avait frappé des infrastructures militaires en Syrie en réponse à des tirs en direction d’Israël mardi. Lire la suite ⮕

Factcheck: dit zijn geen Palestijnse slachtoffers van het recente conflict tussen Israël en Hamas maar kinderen die omkwamen in Syrië in 2013Op 13 oktober deelt een X-gebruiker deze tweet (hier gearchiveerd). Op de foto zien we overleden kinderen die in witte doeken zijn gewikkeld. De gezichten Lire la suite ⮕

L’AWSR met en garde les automobilistes comme les piétons pour les prochains jours : « Chaque année, le nombreL’Agence wallonne pour la sécurité routière met en garde contre le changement d’heure de samedi. Le risque d’accident augmente pour les piétons s’ils ne portent pas une tenue adaptée. Lire la suite ⮕