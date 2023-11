Vrouwelijke betrokkenheid in de Zwitserse horlogerie

Hoe vrouwvriendelijk zijn de haute horlogerie en de mechanische hoogstandjes die ze aflevert, en zijn genderneutrale collecties echt een stap vooruit? Steeds meer vrouwelijke horlogeliefhebbers hebben zo hun bedenkingen. Lees er de bekendste naslagwerken, Watch Wiki en de about us-pagina’s van grote merken maar op na: ook in de mechanische horlogerie lijkt het vaak alsof de geschiedenis uitsluitend door mannen geschreven wordt.

In werkelijkheid komen er al eeuwenlang vrouwenhanden te pas aan de vervaardiging van dat technisch vernuft. Zo werden vrouwelijke horlogemakers al in de late jaren 1700 geprezen om hun fijnere handen en behendigheid bij het manipuleren van minuscule onderdelen en werkten midden 19de eeuw al honderden vrouwen in de Helvetische manufacturen.Vandaag maken vrouwen meer dan veertig procent van het productiepersoneel uit in de Zwitserse horlogerie en is hun betrokkenheid groter dan ooi





