Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar eens terug als ik

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”

Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar terug als ik er bInbrekers hebben dinsdagavond geprobeerd in te breken bij de Hasseltse autocoureur Anthony Kumpen. Hij was op dat moment niet thuis, maar zijn vrouw Griet Vanhees wel. Zij had iets gehoord en stond even later oog in oog met de daders. Die sloeg zonder buit op de vlucht. Lire la suite ⮕

Vrouw uit Mol (68) en vrouw uit Limburg (43) aangehouden voor moord op 64-jarige manDe politie Lanaken-Maasmechelen heeft vorige week een 68-jarige vrouw uit Mol en een 43-jarige vrouw uit het Limburgse Maasmechelen opgepakt voor de moord op een 64-jarige man. Hij werd begin dit jaar dood teruggevonden in zijn woning in Maasmechelen. Lire la suite ⮕

“Geen probleem mevrouw, ik kom eraan”: ‘Superman’ zet les aan UGent op steltenEen student heeft een les aan de UGent verstoord door verkleed als superman door het auditorium te lopen. Rector Rik Van de Walle keurt het incident fors af. “Het minste wat je mag verwachten is dat studenten zich weten te gedragen.” Lire la suite ⮕

Georges-Louis Bouchez vs. Conner Rousseau: kom naar het grote Knack-debatVlaams links vs. Waals rechts: er zijn veel ideologische verschillen tussen de voorzitters van Vooruit en MR. Staat de één pal achter de werkmens, krijgt Lire la suite ⮕

Belgische vrouw opgepakt aan Italiaanse grens met 55 kilogram methamfetamineIn het Italiaanse Ponte Chiasso, aan de grens met Zwitserland, hebben politie en douane 55 kilogram aan methamfetamines aangetroffen in de auto van een Belgische bestuurster. Ze werd daarbij opgepakt. Lire la suite ⮕