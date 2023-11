Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar terug als ik er b

01-11-23 11:39:00 Nieuwsblad_be

Inbrekers hebben dinsdagavond geprobeerd in te breken bij de Hasseltse autocoureur Anthony Kumpen. Hij was op dat moment niet thuis, maar zijn vrouw Griet Vanhees wel. Zij had iets gehoord en stond even later oog in oog met de daders. Die sloeg zonder buit op de vlucht.