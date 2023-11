Vrouw in levensgevaar na zware crash, bestuurster miste bocht en reed in op twee bomen

Tars bouwt tapijtenwinkel van zijn opa om tot ontmoetingsruimte: “Boomverzorging is grote bron van inspiratie”

Bevers burgemeester Marc Van de Vijver komt bij verkiezingen in fusiegemeente op onder nieuwe naam: “Ook onafhankelijken zijn welkom” Indrukwekkende erehaag zorgt voor pakkend afscheid van Tuur (16): “Je zal ons voor altijd rugdekking geven”

Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefd “Een doodeerlijke jongen met een groot hart”: Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersongeval headtopics.com

Festifuif neemt sabbatjaar: “Organisatie wordt steeds intensiever en we willen geen half werk leveren”

Horrorcrash: vrouw in levensgevaarOp de Heirbaan, een onverlicht landwegje dat parralel loopt met de E17, is dinsdagavond een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt.

Vrouw uit Mol (68) en vrouw uit Limburg (43) aangehouden voor moord op 64-jarige manDe politie Lanaken-Maasmechelen heeft vorige week een 68-jarige vrouw uit Mol en een 43-jarige vrouw uit het Limburgse Maasmechelen opgepakt voor de moord op een 64-jarige man. Hij werd begin dit jaar dood teruggevonden in zijn woning in Maasmechelen.

Belgische vrouw opgepakt aan Italiaanse grens met 55 kilogram methamfetamineIn het Italiaanse Ponte Chiasso, aan de grens met Zwitserland, hebben politie en douane 55 kilogram aan methamfetamines aangetroffen in de auto van een Belgische bestuurster. Ze werd daarbij opgepakt.

Franse politie schiet vrouw neer die dreigende opmerkingen maakt op trein in ParijsDe politie heeft dinsdagochtend het vuur geopend op een vrouw die dreigende opmerkingen maakte en "Allah Akbar" riep in een trein van de RER C-lijn in Parijs. De vrouw raakte daarbij gewond. Dat heeft een politiebron gemeld.

