Vrouw dood aangetroffen achter het stuur van haar wagen op de E34

Op de E34 ter hoogte van Vrasene, in de richting van Antwerpen, hebben de hulpdiensten dinsdagnamiddag een 53-jarige vrouw dood aangetroffen achter het stuur van haar wagen. Er kon geen hulp meer baten.Op camerabeelden van het Vlaams Verkeerscentrum was te zien hoe de wagen al sinds dinsdagochtend op de pechstrook stond. Aanvankelijk werd gedacht dat de bestuurster zat te slapen, maar omdat de auto er rond 14.

30 uur nog steeds stond, werden de hulpdiensten ter plaatse gestuurd om te controleren wat er gaande was. Die troffen de vrouw levenloos aan. Naar alle waarschijnlijk gaat het om een natuurlijk overlijden. Door het voorval was de rechterrijstrook een hele tijd afgesloten voor het verkeer, wat een lange file veroorzaakt





