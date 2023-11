VROLIJKE VREKKEN. Is een elektrische auto echt voordeliger dan een benzine of diesel? “Met deze wagens rijd je

zelfs gratis”VROLIJKE VREKKEN. Zo vind je de goedkoopste vliegtickets: “Er is één moment in de maand waarop je niet mag boeken”

“Help, hier zit een gek binnen”: haar zoon probeerde nog in te grijpen, maar dader schoot advocate in koelen bloede dood Buren geschokt door moordpoging van jonge vrouw (31) op partner (35): “Het waren jonge mensen met twee zoontjes van 10 of 12 jaar”De mooiste dag voor Erik Van Looy, seksuele spanning en een emotioneel afscheid: dit was aflevering 9 van ‘De Slimste mens ter wereld’

Lize Feryn opent samen met haar zussen eerste winkel: “Klassiek met een twist en tijdloos”Yanne (36), Mira (35) en Lize (30) Feryn openen Boutique Feryn in de Deerlijkse Driesknoklaan. Op gezette tijden kan je er snuisteren tussen hun creatieve creaties. Die worden al acht jaar lang gemaakt in Atelier Feryn, dat op hetzelfde adres gevestigd is. Lire la suite ⮕

Weerbericht: Eerst droog met opklaringen, later bewolkt met kans op regenDinsdag start grotendeels droog met over grote delen van Vlaanderen mogelijk brede opklaringen. Elders is het veeleer grijs met veel lage wolken en soms zelfs nevel of mist. Lire la suite ⮕

Nichtjes maken kinderboek over leven met (iemand met) beperkingDe vader van Nona Van Looy liep 22 jaar geleden in Italië een dwarslaesie op na een zwaar ongeval. Jarenlang broedde ze op het idee om daar een kinderboek over te schrijven. Dat is nu uit, met tekeningen van haar nicht Ineke. Lire la suite ⮕