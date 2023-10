Vroedvrouwbezoek “dreigt duurder te worden”

Eerder deze maand werd beslist om 2,6 miljard euro extra in de gezondheidszorg te steken. 168,8 miljoen euro daarvan gaat naar ‘nieuwe maatregelen’ om een correcte vergoeding mogelijk te maken van artsen, tandartsen, kinesisten en logo­pedisten.

Maar voor de vroedvrouwen was die uitkomst een zware ontgoocheling. Volgens de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) was er vooraf een “brede consensus” dat de beroepsgroep 7 miljoen euro extra zou krijgen, maar daar lijkt geen sprake meer van.

De VBOV waarschuwt dat de teleurstelling over het budget nu kan leiden tot een heuse “deconventioneringsgolf”, en de patiënten zullen de gevolgen voelen. “Een brutoprijs van 60 euro per visite lijkt mij aanvaardbaar, in plaats van de huidige 39 euro. Maar deconventioneren betekent ook dat de patiënt een kwart zelf moet betalen. Een bezoek kost dan ineens 15 euro, nog los van het kostenforfait dat we vaak vragen”, verklaart vroedvrouw Marijke Goormans. headtopics.com

