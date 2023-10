Vrijwilligers herstellen zeegrasvelden: ‘Het is als onderwater tuinieren’

onderwaterweide op. Voorzichtig schudden ze het sediment los en stoppen ze de plantjes in gele zakken.

Dit nauwgezette werk maakt deel uit van een nieuw project waarbij lokale burgers worden getraind om zeegrasvelden in de Baltische Zee te herstellen in de hoop klimaatverandering tegen te gaan. ‘Het is net als onderwater tuinieren’, zegt Lea Verfondern (21) een dierenartsassistente die deel uitmaakte van de eerste groep burgers die begin juli de training bijwoonde.

Met de huidige aanpak kost het een half miljoen duikers om een jaar lang 12 uur per dag scheuten te planten om al het verloren zeegras in de Baltische Zee te herstellen. Alleen al in Europa is tussen 1860 en 2016 een derde van het zeegras verloren gegaan, zo bleek uit een onderzoek uit 2019, waardoor koolstof in de atmosfeer terecht is gekomen en de opwarming van de aarde is versneld. headtopics.com

De maritieme natuurbeschermingsgroep Sea Shepherd leverde de eerste groep vrijwilligers en regelde uitrusting, voedsel, schuilplaatsen en vergunningen. ‘Dagen zoals vandaag laten me zien dat we de situatie echt onder controle kunnen krijgen als genoeg mensen een bijdrage leveren’, aldus de IT-technicus.

Met het plukken van bloeiend zeegras wil het team ook zaden oogsten en experimenteren met het planten ervan op de zeebodem. Mocht deze aanpak succesvol zijn, zou dit een veel minder arbeidsintensieve herstelmethode zijn. headtopics.com

Stevenson schat dat het met de huidige aanpak een half miljoen duikers zou kosten om een jaar lang 12 uur per dag scheuten te planten om al het verloren zeegras in de Baltische Zee langs de Duitse kust te herstellen.

