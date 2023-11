Vrijwilligers gezocht voor exotenbeheer in Ruige Heide

Het is nodig om de opslag van Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en gewone acacia aan te pakken. Deze invasieve exoten bedreigen de bestaande heide en de ontwikkeling van nieuwe heide. Droge heide is een steeds schaarser wordende habitattype. Andere exoten die we nauwlettend in het oog houden zijn Amerikaanse krentenboompje en lampenpoetsergras”, laat Natuurpunt weten. Vrijwilligers kunnen ’s middags rekenen op soep en brood. Er wordt op die zaterdagen gewerkt van 9u30 tot 15u30.

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …De wekelijkse markt op vrijdag breidt 3 november opnieuw uit met lokale handelaars, die hun producten vooral online verkopen. Ze krijgen zo de kans om hun producten live aan de man en vrouw te …OVERZICHT.

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseDE GRENS. Een potvis spotten, zandkastelen bouwen of springen op luchtkussen van 1.000 vierkante meter: vijf tips voor een herfstvakantiedag in Nederland

Feestzaal in Deurne opnieuw gerechtelijk verzegeld, zaakvoerder woedend: “Pesterijen door de politie”

Gouverneur Cathy Berx brengt werkbezoek aan LaakdalGouverneur Cathy Berx bracht, samen met de gedeputeerden, een werkbezoek aan Laakdal. De hoge gaste maakte ook een wandeling in Veerle-Heide. Lire la suite ⮕

Toby Alderweireld openhartig over de liefde: “Als je voor iemand iets voelt, ben je weer heel klein”Op het voetbalveld is hij de man, maar Toby Alderweireld laat zich in ‘De slimste mens ter wereld’ van een zachte kant zien. Zo is de voetballer open over zijn onzekerheden in het leven. “Als mijn vrouw mij elf jaar geleden niet gekust had, dan was het er nu wellicht nog altijd niet van gekomen”, vertelt hij. Lire la suite ⮕

Gezocht: kunstenaars die in dialoog gaan met Maria en RhoodeHofke van Chantraine zoekt kunstenaars voor het geplande kunstenparcours Kapellekes in het Land van Rhoode: Maria in het landschap. Deze kunstenaars worden uitgenodigd om in dialoog te gaan met Maria en met het landelijke Rhoode. Lire la suite ⮕

Gezocht op Instagram: man+dansje+grote onderbroekAn Olaerts is haar Instagramman kwijt. Het algoritme bracht hem, met zijn dansjes en zijn grote onderbroek, in haar leven. Maar vind zo iemand maar eens terug. Lire la suite ⮕