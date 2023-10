Vrancken compte sur Bonsu Baah et Zeqiri pour marquer face à Ferencvaros

Vrancken a préféré dans les buts Maarten Vandevoordt. Hendrik Van Crombrugge n'est plus titulaire cette fois sur la scène européenne. Daniel Munoz, Mark McKenzie, Carlos Cuesta et Gerardo Arteaga composent la ligne défensive. Matias Galarza et le captaine Bryan Heynen occuperont le milieu de terrain. Vrancken a également titularisé Joseph Paintsil, qui retrouve son ancien club, et Bilal El Khannous.

Ce Belge de 27 ans, né et élevé en Belgique, a joué au Standard de Liège et à Saint-Trond, entre autres. Genk compte quatre points dans le Groupe F, après un match nul à domicile contre la Fiorentina (2-2) et une victoire (0-2) chez le Serbe Cukaricki. Ferencvaros compte également quatre points après deux journées.

Lire la suite:

rtlinfo »

Genk peut faire la bonne affaire en cas de victoire, selon Wouter VranckenColeader du groupe F avec Ferencvaros, Genk a l'occasion de prendre seul la tête de son groupe jeudi lors de la 4e journée de Conference League qui verra les Limbourgeois recevoir l'actuel leader du championnat de Hongrie. Les deux équipes comptent actuellement 4 points sur 6 avant de s'affronter à deux reprises en l'espace de quelques semaines. Lire la suite ⮕

Geen ideale aanloop: Ferencvaros reisde met stevige vertraging af naar GenkFerencvaros speelt morgen, op de derde speeldag in groep F van de Conference League, tegen KRC Genk in de Cegeka Arena. De leider in de Hongaarse eerste klasse kende woensdag wel geen ideale aanloop naar de wedstrijd want het team uit hoofdstad Boedapest reisde met vele uren vertraging af naar België. Lire la suite ⮕

Préparation peu idéale pour Ferencvaros qui est arrivé à Genk avec beaucoup de retardFerencvaros affronte Genk à la Cegeka Arena jeudi (21h) à l'occasion de la troisième journée du groupe F de la Conference League. Cependant, le leader de la première division hongroise a vécu une préparation perturbée mercredi après s'être rendu en Belgique avec de nombreuses heures de retard. Lire la suite ⮕

Genk-Ferencvaros : les leaders du groupe F s’affrontent (direct audio et commenté 21h)Genk accueille Ferencvaros dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la Conference League. Un match à suivre... Lire la suite ⮕

Direct audio et commenté : Genk - Ferencvaros, les leaders du groupe F s’affrontent (0-0)Genk accueille Ferencvaros dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la Conference League. Un match à suivre... Lire la suite ⮕

Porto-coach Conceição ondanks favorietenrol op zijn hoede voor Antwerp: “We gaan hier veel problemen krijgen”Sergio Conceiçao vindt FC Porto niet de uitgesproken favoriet voor de Champions League-wedstrijd van morgenavond tegen Antwerp. Volgens de trainer van de Portugese vicekampioen is de Great Old een ploeg die zeker niet onderschat mag worden. Lire la suite ⮕