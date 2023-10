Vrachtwagenchauffeur betrapt onder invloed van cannabis: politie schrijft ook voor bijna 4.000 euro boetes uit

Perrons in station Nekkerspoel ondergaan komende jaren grondige renovatie: “We vernieuwen roltrappen en er komen liften”

Op zaterdag 28 oktober vindt er op de Grote Markt in Mechelen een manifestatie voor Palestina plaats. De organisatoren willen hun solidariteit tonen met de slachtoffers in Gaza. “Het is geen …De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor rookontwikkeling in de keuken van een woning in Mechelen.

Kunsthal Mechelen, zo heet de nieuwe werking voor hedendaagse kunst in de Dijlestad. De komende jaren strekt ze zich uit naar verschillende ruimtes, waaronder De Garage en de tentoonstellingszalen … Barbara Deheyder (50) uit Rupelmonde kreeg vorige week het nieuws dat geen enkele ouder wil horen. Haar enige zoon Cobi (25) kwam om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Burcht. De …

De grootvader van Jo Peeters was kort na de bevrijding actief in de Dossinkazerne in Mechelen als telefoontechnieker. Calixte Vandevelde, zo heette de man, ontdekt er heel wat achtergelaten …Op dinsdagavond 31 oktober organiseren de bewoners van de wijk Nekkerspoel in Mechelen het Frightening Foodtruck Festival naar aanleiding van Halloween. Het belooft volgens de organisatoren een …

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. … Bij verschillende huiszoekingen werden maandag vier personen opgepakt door de politie Rivierenland. Ze kwamen in het vizier van politie en parket toen een vrouw in Mechelen aangifte deed van …

Uitleveringsverzoek voor terrorist Lassoued kwam ook bij politie terecht, minister Verlinden (CD&V) onder vuurHet uitleveringsverzoek van Tunesië belandde niet alleen bij justitie maar óók bij politie, achterhaalde parlementslid Yngvild Ingels (N-VA). Nochtans zei bevoegd minister Annelies Verlinden (CD&V) dat de politie het uitleveringsverzoek nooit gekregen had.

Russische leger houdt, onder toezicht van Poetin, oefeningen met ballistische rakettenDe Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag toezicht gehouden op militaire oefeningen waarbij ballistische raketten werden gelanceerd. Met de manoeuvres werd een "grootschalige nucleaire" vergeldingsaanval door Moskou gesimuleerd, zo blijkt woensdag uit een verklaring van het Kremlin.

Aflopende landbouwvergunningen leggen tijdbom onder stikstofoverleg'Ik durf geen euro meer te investeren, want ik heb geen idee of die nog zal renderen.' Christophe Decaigny is bezorgd om Klein Gistelgoed, zijn

Zaakvoerder (52) komt onder heftruck terecht en sterft: "Tevergeefs gereanimeerd"Rond middernacht is op een bedrijventerrein aan de Weihoek in Zaventem een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde.

Voetgangerstunnel onder Merodedreef wordt geschilderdIn de herfstvakantie starten schilderwerken in de voetgangerstunnel onder de Merodedreef in het centrum van Westerlo. De muren en het plafond worden grondig gereinigd en daarna in een fris kleurtje gestoken. Ook de balustrades worden opnieuw geschuurd en geschilderd. De voetgangerstunnel is afgesloten tijdens de werkzaamheden.

'Professor Anderling' schittert in nieuwe campagne voor LoeweDe meesten onder ons kennen Maggie Smith onder de naam professor Anderling uit de Harry Potter-reeks of als Violet Crawley uit Downtown Abbey. Maar de 88-jarige kan duidelijk meer dan alleen acteren. Ze schittert namelijk in de nieuwe voorjaarscampagne van het Spaanse luxemerk Loewe.