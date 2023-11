Vrachtwagen botst op voorligger op E313 ter hoogte van Ranst

Op de E313 is dinsdagnamiddag een vrachtwagen ingereden op zijn voorligger ter hoogte van Ranst. Twee rijstroken raakten versperd, met een lange file tot gevolg. Rond 17u30 was de rijbaan weer vrij.Het ongeval gebeurde ter hoogte van Ranst, in de richting van Antwerpen, kort voor 15 uur. Een vrachtwagen botste er op zijn voorligger. Niemand raakte gewond. Er stond rond 16 uur anderhalf uur file vanaf Herentals-Industrie.

Ook wie vanuit Turnhout op de E34 naar Antwerpen reed, moest rekening houden met een halfuur file.Annick Ruyts (59) één jaar na haar ontslag bij de VRT: “Ik dacht echt dat ik er niet bij ging zij





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Twee wagens belanden in berm naast E313 in RanstOp de E313 ter hoogte van Ranst zijn afgelopen nacht twee wagens door onbekende reden van de rijbaan afgeweken en in de gracht beland. De auto’s moesten worden getakeld, niemand raakte gewond.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Twee wagens belanden samen in berm naast E313: “Onduidelijk wat er gebeurd is”Op de E313 ter hoogte van Ranst zijn afgelopen nacht twee wagens door onbekende reden van de rijbaan afgeweken en in de gracht beland. De auto’s moesten worden getakeld, niemand raakte gewond.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Botsing tussen twee trams veroorzaakt grote hinder in Deurne: twee bestuurders in shock naar ziekenhuisOp het kruispunt met de Ruggeveldlaan en de August van de Wielelei in Deurne zijn woensdagmiddag twee trams tegen elkaar gereden. De bestuurders zijn in schok naar het ziekenhuis gebracht, bij de reizigers raakten niemand gewond. Tramlijnen 5 en 10 zijn door het ongeval zwaar verstoord. Ook buslijn 19 wordt omgeleid.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Ondanks twee Nobel- en twee Sacharovprijzen is voor Iraanse vrouwen niets veranderdSinds de Iraanse revolutie in 1979 is het er alleen maar bergaf gegaan met de naleving van de meest fundamentele rechten en vrijheden. Vooral vrouwen betalen een zware prijs.

La source: tijd - 🏆 22. / 51 Lire la suite »

Zo wil Wegen en Verkeer voor vlotter verkeer op de E313 zorgenHet Agentschap Wegen en Verkeer heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van spitsstroken op de E313 tussen Lummen en Hasselt. De werken zijn gepland in de bouwvakantie van 2024. Wegen en Verkeer maakt ook werk van de verbreding van de E314 tussen Zolder en Genk.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

E313 in Geel-Oost afgesloten na kop-staartbotsing: weg volledig versperdOp de E313 van Antwerpen naar Hasselt bij Geel-Oost is de snelweg volledig versperd na een kop-staartbotsing van vier auto’s en een vrachtwagen. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Het ongeval zorgt voor een moeizame avondspits. “Vermijd die zone als het kan.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »