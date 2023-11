«Vous êtes des anges»: Hélène Segara évoque avec émotion ces «deux dernières années passées à l’hôpital»

De retour depuis peu, « La France a un incroyable talent » présentait une nouvelle série d’auditions ce vendredi 31 octobre. Face aux nombreuses prestations, des bonnes et des moins bonnes, les jurés n’ont pas manqué de donner leur avis avec enthousiasme. C’est notamment le cas d’Hélène Segara, qui a été bouleversée par un trio de chanteuses baptisé Les Soignant.e.

« J’ai passé quasiment les deux dernières années à l’hôpital et c’est grâce à des personnes comme vous que j’ai gardé le sourire tout le temps. Vous êtes des anges pour moi et je voudrais que notre société réalise à quel point on a besoin de vous » a-t-elle lancé, les larmes aux yeux, évoquant sa longue maladie. « J’attendais pour donner un Golden Buzzer qui ait du sens pour moi.

