Voorwaardelijke celstraf en contactverbod voor man die partner slaat terwijl ze kindje op de arm heeft

Een 30-jarige man uit Mechelen werd door de strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden en een boete. Tijdens een ruzie deelde de man een duw en klappen uit …

De staking bij De Lijn laat zich ook in de Mechelse regio sterk voelen. Slechts enkele buschauffeurs gingen vrijdag aan het werk. Er wordt in zowat heel Vlaanderen gestaakt omdat De Lijn …In Wintam, een deelgemeente van Bornem, is donderdag een koppel zestigers dood aangetroffen na een gezinsdrama. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend. Dat wijst op dit moment in de …

De politie heeft donderdag op het Battelcomplex (N16) in Mechelen een vrachtwagenchauffeur betrapt die rondreed onder invloed van cannabis. De chauffeur beging ook verschillende inbreuken, die hem …Twee woningen in Mechelen-Zuid waren het doelwit van inbrekers. In een van de twee gingen ze uiteindelijk niet binnen. In een appartement in het centrum vond een diefstal plaats. headtopics.com

Kunsthal Mechelen promoot hedendaagse kunst: “Veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten” “Een doodeerlijke jongen met een groot hart”: Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersongeval

Vader Calixte redde objecten van kampleven in Dossinkazerne, kleinzoon Jo schenkt ze nu aan museum: “Ze zijn opnieuw waar ze thuishoren” Eigenaar betrapt slapende inbrekers in leegstaande woning: verdachten ondanks vluchtpoging gearresteerdOp de markt van Boom had je ‘Nooit zere voeten’: na meer dan 70 jaar afscheid van iconisch schoenenkraamWandelclub De Kadodders organiseert opnieuw BelOrtawandeling: “De bossen zijn nu op hun mooist” headtopics.com

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg

Lire la suite:

gva »

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: “Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel”Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin. Lire la suite ⮕

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet. Lire la suite ⮕

Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in keukenDe brandweer is donderdagavond uitgerukt voor rookontwikkeling in de keuken van een woning in Mechelen. Lire la suite ⮕

Een echte griezel, een zalmachtige en de Noordzeegarnaal: wat zwemt allemaal in de Schelde?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel. Lire la suite ⮕

Hoe een fusie de gemeente op zijn kop zet: “Dit is een Anschluss”Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke zorgt in de Antwerpse gemeente voor enorm veel commotie. “Dit is een Anschluss. Lire la suite ⮕

Dertig woningen ontruimd na gaslek, één arbeider raakt lichtgewond: “Een avontuur, maar gelukkig valt het alleBij werkzaamheden op de Antwerpsesteenweg in Lier ontstond woensdag rond 17.30u een lek in de middengasleiding. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. Een dertigtal woningen werd uit voorzorg ontruimd. “Er was nooit acuut gevaar voor de omwonenden”, zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA). Lire la suite ⮕