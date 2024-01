Voorverkiezingen in New Hampshire: Trump op weg naar nominatie

Vandaag stemt de staat New Hampshire in de voorverkiezingen voor het presidentschap. Als de peilingen bevestigd worden, haalt Donald Trump een meerderheid van de stemmen binnen en verslaat hij zijn enige resterende Republikeinse tegenstander, Nikki Haley. Als hij met forse voorsprong wint, heeft ook Haley niet langer een pad naar de overwinning en wordt Trump feitelijk de genomineerde.

Dat is dus de inzet van vandaag: wordt het in november Joe Biden versus Donald Trump of is er nog electorale twijfel? Online-magazinevatte het samen onder de titel: ‘De laatste kamp van de nooit-Trumpers’. New Hampshire wordt de laatste kans om een derde Republikeinse presidentsnominatie van Trump tegen te houden. De peilingen geven die anti-Trumpers niet veel hoop. Sinds het vertrek van Ron DeSantis blijven er aan Republikeinse kant nog twee kandidaten over: Trump en Haley. De recentste peilingen geven Trump minstens 10 procent meer dan Haley, met een gemiddelde van 14 procent voorspron





SportVoetbal » / 🏆 18. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nikki Haley voert presidentscampagne in New Hampshire: ‘Ze heeft BIJNA mijn stem verdiend’Gary is een vrachtwagenchauffeur van een jaar of vijftig, en een partijloze kiezer. ‘Ik heb op Bill Clinton gestemd, op Obama, op Trump.’ Nu neigt hij in

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Iowa en New Hampshire: de eerste staten die voorverkiezingen organiserenAl ruim 50 jaar spelen Iowa en New Hampshire vér boven hun gewicht, omdat het de eerste staten zijn die voorverkiezingen organiseren. Joe Biden heeft hen die primeur afgenomen. Dat valt niet overal in goede aarde. “We rouwen in stilte.”

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Trump gebruikt rechtszaal als campagneforumDonald Trump gebruikt de rechtszaal als campagneforum en toont in een nieuw proces tegen schrijfster E. Jean Carroll hoe hij deze processen in zijn voordeel wil draaien.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Nobelprijswinnaar Jennifer Doudna: ‘We moeten extreem voorzichtig zijn als het gaat om zogenaamde Crispr-baby’s’In de afgelopen weken werd in het VK en in de VS de eerste gentherapie goedgekeurd die gebruik maakt van de Crispr-Cas9-technologie om genetisch materiaal

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Nico Wouters: ‘Als historicus en pacifist vind ik dat België zich dringend moet bewapenen’Onlangs onthulde historicus Nico Wouters dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitsers miljoenen betaalden aan de NMBS om joden te deporteren: ‘Het was een flagrant gevolg van een gebrek aan voorzienigheid. De NMBS had verzuimd de oorlog degelijk voor te bereiden.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Bart De Wever: “Beter stoppen dan in zee met een figuur als Dewinter”Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »