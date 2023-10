Vooruit kocht slachtoffer MeToo-schandaal af - Russische luchthaven bestormd na landing vliegtuig uit Israël,

. Dat gebeurde nadat ze een klacht had ingediend tegen een collega wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. De partij wilde het ‘in sereniteit afsluiten’.Tientallen mannen zijn zondagavond de terminal binnengedrongen van een luchthaven van de Russische ­autonome republiek Dagestan. Ze waren op zoek naar Israëli’s. Meer dan twintig mensen zijn gewond geraakt.

Duizenden euro’s om te zwijgen over #MeToo-schandaal: Vooruit koopt rechtszaak af van ex-medewerksterVooruit heeft een rechtszaak afgekocht van een medewerkster. Ze werd ontslagen nadat ze een klacht indiende wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bemiddelde en was bereid om naar de rechtbank te trekken. Lire la suite ⮕

Russische luchthaven bestormd omdat er vliegtuig uit Israël landtEnkele tientallen mannen zijn zondagavond de terminal van de luchthaven van Machatsjkala, de hoofdstad van de Russische republiek Dagestan, binnengedrongen. Dat gebeurde omdat een vliegtuig uit Israël er was geland. Lire la suite ⮕

Beerschot laat leidersplaats liggen tegen Dender, maar kijkt ook hoopvol vooruit: “Waarom zouden wij het ClubRyan Sanusi (31) speelde zondag zijn honderdste match voor Beerschot. De aanvoerder baalde na de 0-1 nederlaag tegen Dender, maar dat gevoel maakte snel plaats voor trots en optimisme. “Ik denk nog lang niet aan stoppen. Op naar de tweehonderd.” Lire la suite ⮕