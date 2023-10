Vooruit heeft het over non-verhaal, Goeman blijft voorzitter commissie

De vrouw werd in mei 2021 op café na een huwelijksfeest van een collega aangerand door een andere collega, nadat ze eerder al ongepaste berichten van hem had gekregen. Het slachtoffer trok aan de alarmbel bij de partijtop, maar werd op 19 september 2022 ontslagen door partijvoorzitter Conner Rousseau, officieel omdat ze niet meer naar behoren functioneerde.

“Het gaat om feiten die niet op het werk zijn gebeurd en zodra duidelijk werd wat er aan de hand was, is de dader ontslagen”, zegt Vlaams Parlementslid Bruno Tobback in een reactie. “Later is ook de medewerkster ontslagen, om een andere reden.”

"Wat ik vandaag in de krant lees, staat vol feitelijke onwaarheden", stelt Vlaams fractieleider Hannelore Goeman. "Met de hand op het hart: er is ingegrepen en het ontslag van de medewerkster in kwestie had te maken met haar eigen functioneren. Ik herken mijn partij absoluut niet in het beeld dat nu wordt opgehangen."

Tobback bevestigt dat er een schikking is getroffen met de voormalige medewerkster. “Maar daarvan een zwijgcontract maken, houdt geen steek. In elke schikking staat dat je bepaalde zaken voor jezelf moet houden.”

Vlaams Belang vraagt intussen dat Goeman vervangen zou worden als voorzitter van de bijzondere commissie voor seksueel misbruik, die recent werd opgericht in het Vlaams Parlement. "Het is bijzonder wrang dat de fractieleider van een partij die zelf een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag het zwijgen oplegt, deze commissie zou voorzitten", zegt fractieleider Chris Janssens in een mededeling.

Bij Vooruit sluiten ze de rangen: "Hoe erg ook, slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag betekent niet levenslange werkgarantie"

Vooruit verse « plusieurs milliers d’euros d’indemnités » à une ex-collaboratrice pour éviter un procèsLe parti Vooruit a versé des milliers d’euros à une employée licenciée pour la dissuader de saisir la justice ou de parler à la presse à propos d’une affaire de comportement transgressif, rapporte lundi Het Nieuwsblad. Lire la suite ⮕