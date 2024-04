Voortvluchtige drugsbaas Omar Govers opgepakt in Dubai

De politie in Dubai heeft deze week de Antwerpse voortvluchtige drugscrimineel Omar Govers gearresteerd, dat bevestigen verschillende bronnen. Govers is een van de targets die opdoken op de … Kinolatino komt naar Antwerpen: filmfestival zet Latijns-Amerikaanse filmindustrie in de schijnwerpers In verschillende steden in ons land vindt tussen 11 en 20 april de tweede editie plaats van Latijns-Amerikaans filmfestival Kinolatino.

Twee voortvluchtige verdachten die cafébaas levensgevaarlijke gewond achterlieten na steekpartij, zijn opgepakHet parket van West-Vlaanderen bevestigt dat twee verdachten die nog voortvluchtig waren in het kader van de poging moord zaterdagavond op Jurgen Vankeersbilck (50), ondertussen zijn opgepakt en aangehouden. Ze worden samen met J.V.

Geld uitgeven is leuker onder de zon: dit zijn de favoriete schuiloorden van voortvluchtige drugscriminelenThuisblijven is bij drugsgangsters nooit heel populair geweest. Geld uitgeven is leuker onder de zon, en ook de hete adem van politie en justitie draagt ertoe bij dat criminelen al jaar en dag het land uit vluchten en zich elders vestigen. Dit zijn de favoriete schuilplaatsen van de Antwerpse drugscriminelen.

Kalende voortvluchtige ontevreden over opsporingsberichtenEen kalende voortvluchtige heeft aan de politie van Avon en Somerset laten weten niet tevreden te zijn met de opsporingsberichten die over hem verspreid zijn. Hij maakt grapjes over zijn kaalheid op sociale media.

Drugscrimineel ‘Dikke Nordin’ onderweg naar België na uitlevering door DubaiNordin El H., (36), alias ‘Dikke Nordin van de Dam’, is onderweg naar België. De gezochte drugsbaron, tegen wie zeven dossiers lopen wegens grootschalige cocaïnesmokkel en wapenhandel, is door de autoriteiten van de Emiraten op een vliegtuig gezet vanuit Dubai.

Drugscrimineel ‘Dikke Nordin’ vanuit Dubai onderweg naar BelgiëNordin El H., (36), alias ‘dikke Nordin van de Dam’ is onderweg naar België. De gezochte drugsbaron tegen wie zes dossiers lopen wegens grootschalige cocaïnesmokkel en wapenhandel is zopas door de autoriteiten van de Emiraten op een vliegtuig gezet vanuit Dubai.

Antwerpse drugscrimineel Dikke Nordin geland op Melsbroek na uitlevering door DubaiDe Verenigde Arabische Emiraten hebben Nordin El H. (35), alias Dikke Nordin, uitgeleverd aan ons land. De Antwerpse drugshandelaar landde vrijdagavond met een militair vliegtuig op de vliegbasis Melsbroek. Volgens minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) zullen vele andere voortvluchtige drugscriminelen volgen.

