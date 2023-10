Voorschriften voor antidepressiva in huis gevonden: Friends-collega vermoedt dat medicatie Matthew Perry fataa

-acteur Matthew Perry (54) te bepalen, is nog meer onderzoek nodig. Maar zijn collega Lisa Kudrow zou vrezen dat zijn medicatie hem fataal werd in het warme water van zijn jacuzzi., vond de politie geen illegale drugs. Wel vertelden bronnen aan entertainmentsite TMZ dat ze allerlei medicatie op voorschrift aantroffen, waaronder antidepressiva, angstremmers en een medicijn voor COPD (“rokerslong” of een chronische longaandoening).

PORTRET. Matthew Perry (54): ooit één van de bestbetaalde sterren, maar gesloopt door zijn verslavingen Volgens de bron lijkt het overlijden van Perry niet echt of eerlijk voor Kudrow en heel “de bende”, die allen de begrafenis zouden bijwonen. “Want Matthew had eindelijk vrede met zichzelf en beleefde het beste jaar van zijn leven sinds de lancering van zijn boek bijna exact een jaar geleden. Hij was aan het genieten van het leven. Hij stond dichter dan ooit bij zijn ouders en was actief bezig met nuchter zijn.

Een goede vriendin van de acteur vertelde aan tv- en radiopresentator Billy Bush dat ze elke ochtend pickleball speelde met Perry. Die was "geobsedeerd" met het spelletje en speelde het twee keer per dag. "Ze zei dat hij vermoeid was" op zaterdagochtend "en de voorbije week". "Een beetje meer dan normaal", aldus Bush.

Perry zou zijn match vervroegd gestopt hebben, na een uurtje, en naar huis gegaan zijn. Enkele uren later trof zijn assistent hem levenloos aan in zijn jacuzzi. REACTIES. Niets dan mooie woorden na overlijden van Matthew Perry (54): “De vreugde die je bracht, zal eeuwig blijven”

