Inneke Beeckman klassieke denkers tot leven en laat overtuigend zien hoe de filosofie juist vandaag de dag van grote waarde kan zijn. We bieden u hier de inleiding aan.

nu eenmaal niet delegeren aan iemand anders. ‘Wijsheid kun je niet overnemen; het is geen vloeistof die je van het ene in het andere vat kunt overgieten’, zegt Socrates in het Bij het filosofische werk horen ook abstracte begrippen. Concepten bedenken is zelfs een kerntaak, beweert Gilles Deleuze. Als je dat doet, onderzoek je op welke gevallen die begrippen van toepassing zijn; hoe ze met andere ideeën samenhangen; in welke teksten deze begrippen voorkomen.

Het vertrekpunt van de teksten in dit boek is telkens een filosofische vraag. Deze vraag is niet willekeurig gekozen; ze volgt uit een verlangen naar zelfkennis. Bij elke vraag ervaarde ik dat mijn spontane antwoord na enige bezinning niet langer volstond. Wat ik aanvankelijk meende te weten, bleek niet meer geldig. Op die momenten van vertwijfeling zocht ik advies bij een tekstfragment van een denker of schrijver. headtopics.com

De favoriete auteurs uit mijn jeugd nemen in dit boek dan ook een belangrijke plaats in: Schopenhauer, Nietzsche, Hegel. Hetzelfde geldt voor enkele romanschrijvers, wier boeken me inniger hebben getroffen dan ik zelf besefte. Dit boek is daarom een ode aan denkers en schrijvers, en laat zien hoe zij mijn ideeën over kleine en grotere thema’s, over kleinere en grotere aarzelingen, hebben veranderd.. ‘Ken jezelf’ is een van de oudste filosofische spreuken.

Socrates loopt rond en stelt vragen aan de mensen die hij ontmoet. Wat betekent rechtvaardig handelen? Wat is moed, waarheid of schoonheid? Hij doet dit omdat het orakel van Delphi aan zijn vriend, Chaerephon, een opmerkelijk idee heeft meegedeeld: dat Socrates de wijste van alle mensen zou zijn. De uitspraak strookt niet met Socrates’ ervaring: ‘Het enige wat ik weet, is dat er veel is dat ik niet weet.’ Toch gelooft hij het orakel. De goden liegen immers niet. headtopics.com

