Voetbalster Jenni Hermoso getuigt in rechtbank over ‘kusgate’: “Pas in kleedkamer begon ik te beseffen dat er iets abnormaals gebeurd was”

VIDEO. In haar eerste interland na berucht kusincident scoort uitgerekend Jenni Hermoso winning goal voor Spanje De schorsing betekent dat hij drie jaar geen voetbalgerelateerde activiteiten mag uitvoeren op landelijk en internationaal niveau. Rubiales kuste de Spaanse speelster Jennifer Hermoso na de finale tegen Engeland onverwacht en zonder wederzijdse toestemming op de mond. Het incident veroorzaakte opschudding in het Spaanse voetbal en daarbuiten. Rubiales vertrok uiteindelijk.

Drie Spaanse voetbalsters bevestigen dat omstreden kus van de bondsvoorzitter zonder wederzijdse toestemming was

Voormalige voorzitter Spaanse voetbalbond Luis Rubiales na kusincident voor drie jaar geschorst

Luis Rubiales, de voormalig bondsvoorzitter van Spanje, is voor drie jaar geschorst door de FIFA. Naar aanleiding van het kusincident met Jennifer Hermoso is Rubiales nu geschorst. Dat maakte de FIFA maandag bekend.

