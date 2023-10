Voormalige voorzitter Spaanse voetbalbond Luis Rubiales na kusincident voor drie jaar geschorst

De schorsing betekent dat hij drie jaar geen voetbalgerelateerde activiteiten mag uitvoeren op landelijk en internationaal niveau. Rubiales kuste de Spaanse speelster Jennifer Hermoso na de finale tegen Engeland onverwacht en zonder wederzijdse toestemming op de mond. Het incident veroorzaakte opschudding in het Spaanse voetbal en daarbuiten. Rubiales vertrok uiteindelijk.

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij.

Zoekactie met 130 militairen en beloning van 46.000 euro: zege van Liverpool overschaduwd door ontvoering ouders van spits Luis Diaz Kylian Mbappé verdedigt zich na kritiek op obsceen gebaar richting supporters Brest: “Had ik met ze moeten meezingen toen ze mijn ploegmaat beledigden?” headtopics.com

Kandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje zenuwachtig” Onze man in San Siro liep tinnitus op bij terugkeer van Lukaku naar Inter: “Nooit eerder hoorden we zo veel lawaai in een stadion”Twee uitzonderlijke records, een derde team op het veld en De Boeck die zijn jasje wel kan dragen: 7 dingen die u dit competitieweekend niet zagZoekactie met 130 militairen en beloning van 46.

Le père du footballeur Luis Diaz activement recherché après son kidnappingPlus de 120 soldats colombiens appuyés par des policiers ont continué dimanche à chercher le père du footballeur star de... Lire la suite ⮕

Les parents du footballeur Luis Diaz enlevés, sa mère secourueLa mère du footballeur colombien Luis Diaz, qui évolue à Liverpool, a été libérée samedi par la police après avoir... Lire la suite ⮕

Scandale du baiser forcé: l’ex-président de la Fédération espagnole de football Rubiales suspendu 3 ans par laL’information est tombée ce lundi midi. Elle a été communiquée dans la foulée. Lire la suite ⮕

Les parents du joueur de Liverpool Luis Diaz enlevés : sa maman a été secourue, son père toujours recherchéLes forces de l’ordre ont trouvé la mère du joueur, mais son père reste introuvable. Lire la suite ⮕

Topfavoriete Fem van Empel wint voor tweede jaar op rij Wereldbekermanche in Maasmechelen na autoritaire soloFem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf. Lire la suite ⮕

Fem van Empel wint ook in Maasmechelen de WereldbekermancheFem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf. Lire la suite ⮕