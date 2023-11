Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”

Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar eens terug als ik er ben”LIVE. Oorlog tussen Israël en Hamas: volg het nieuws hier op de voet

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘We nemen problemen van leerlingen vaak mee naar huis’Het Okan-onthaalonderwijs voor ­anderstalige nieuwkomers staat dit schooljaar voor heel wat uitdagingen. Als voormalige Okan-leerlingen weten Ana Osorio en Remzije Llukmani hoe ingrijpend die ervaring is. De twee staan nu zelf voor de klas. ‘Het reguliere onderwijs kan van Okan leren. Lire la suite ⮕

Kan het Amerikaanse machtsvertoon escaleren in het Midden-Oosten?Lees hier ons dossier over het Israëlisch-Palestijns conflict Na een decennium van verminderde militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten is Amerika Lire la suite ⮕

Nog beter tegen hart- en vaatziekten dan het mediterraanse dieet: het portfolio-dieetHet weinig bekende portfolio-dieet is nog beter tegen hart- en vaatziekten dan het mediterraanse dieet. Het heeft zelfs hetzelfde effect als cholesterolverlagende medicatie. Lire la suite ⮕

Kostuums van ‘Kulderzipken’ waren bijna op het stort beland: “Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕

Voormalige voorzitter Spaanse voetbalbond Luis Rubiales na kusincident voor drie jaar geschorstLuis Rubiales, de voormalig bondsvoorzitter van Spanje, is voor drie jaar geschorst door de FIFA. Naar aanleiding van het kusincident met Jennifer Hermoso is Rubiales nu geschorst. Dat maakte de FIFA maandag bekend. Lire la suite ⮕

