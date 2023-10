Voormalig cryptogoeroe Sam Bankman-Fried geeft ‘grote en kleine fouten’ toe in rechtbank

Op het fraudeproces tegen cryptofenomeen Sam Bankman-Fried, is de ondernemer begonnen aan zijn verdediging. De eerste twaalf dagen van het proces stonden in teken van oud-medewerkers die getuigden over de wanpraktijken in Bankman-Frieds cryptoplatform FTX. Daarbij zou de topman van het platform miljarden van zijn gebruikers hebben ontvreemd.

De 31-jarige ondernemer pleit onschuldig. Hij geeft toe dat veel mensen ‘hebben geleden’ door de val van FTX. De voormalige miljardair zegt dat hij ‘verschillende grote en kleine fouten’ maakte. ‘Mijn grootste fout was om geen toegewijd team te hebben voor risicomanagement.’

Concreet lopen er zeven aanklachten tegen hem: twee voor fraude en vijf voor samenzwering. Bankman-Fried riskeert daarvoor tientallen jaren gevangenisstraf.Vandaag om 13:58Vandaag om 16:3013, 18 of meer dan 20 miljard? Ook in België stromen miljarden subsidies naar fossiele brandstoffenHet centrum van San Francisco wordt hard getroffen door de ontslagrondes en het thuiswerkbeleid …Jobhoppen voor meer loon werkt... headtopics.com

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Lire la suite:

destandaard »

Van fraude verdachte crypto-topman Bankman-Fried wijst naar advocaten FTX: 'Zij waren volledig op de hoogte”Sam Bankman-Fried, de van fraude verdachte oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, heeft voor het eerst in de getuigenbank zijn verhaal gedaan. Hij probeerde de rechter ervan te overtuigen dat de advocaten van FTX nauw betrokken waren bij de beslissingen die hebben geleid tot de ondergang van zijn bedrijf. Lire la suite ⮕

5de editie De Grote Schijn in Rivierenhof nog magischer door livekoor en ‘bossproetjes’: “Boswandeling als inAls Halloween nadert, floepen in het Rivierenhof de sfeervolle lichtjes aan voor De Grote Schijn. En dit jaar schijnen ze extra fel, want het groendomein viert zijn 100ste verjaardag. Met ‘bossproetjes’, konijnen in bomen en een livekoor. Woensdag opende peter Erik Van Looy deze vijfde editie van het avondlijke lichtspektakel. Lire la suite ⮕

Kleine Belgen in de grote muziekwereld: ‘Belpop’ blijft een helder conceptMet portretten van Soulsister en Ozark Henry laat Belpop zien dat je als muzikant groot kan zijn in eigen land, maar dat er meer nodig is om de wereld te veroveren. Lire la suite ⮕

Drie inbrekers opgepakt dankzij ANPR-camera’s: “Ze hadden grote hoeveelheid gestolen juwelen bij zich”De politie in Antwerpen kon zaterdagnacht drie vermoedelijke inbrekers inrekenen. De mannen werden betrapt bij een woninginbraak in Willebroek, maar sloegen op de vlucht. Dankzij de ANPR-camera’s konden ze in Antwerpen alsnog ingerekend worden. Ze waren in het bezit van een groot aantal juwelen. Lire la suite ⮕

Belgen pakken goud op WK zonnewagens in Australië: ‘Bijzonder grote ontlading’Het Innoptus Solar Team, het team van KU Leuven-ingenieursstudenten, heeft de eerste plaats behaald op het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Lire la suite ⮕

Grote stakingsbereidheid bij Mechelse buschauffeurs nadat De Lijn plannen voor stelplaatsen en onderhoudscentrDe staking bij De Lijn laat zich ook in de Mechelse regio sterk voelen. Slechts enkele buschauffeurs gingen vrijdag aan het werk. Er wordt in zowat heel Vlaanderen gestaakt omdat De Lijn stelplaatsen wil sluiten en verplaatsen. In Mechelen kan de stelplaats wel blijven, maar het onderhoudscentrum verhuist naar Rumst. Lire la suite ⮕