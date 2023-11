Voorlopige resultaten van autopsie Matthew Perry bekend: geen sporen van de drugs meth en fentanyl

Zoals bekend verdronk Perry (54) enkele dagen geleden in zijn jacuzzi naast zijn huis in Los Angeles na een hartstilstand, maar die fatale hartproblemen werden niet veroorzaakt door een grote hoeveelheid drugs. Er is getest op de aanwezigheid van fentanyl en meth, maar van die substanties werden geen sporen aangetroffen in het lichaam van de acteur. Er zal ook nog op andere verboden middelen getest worden, maar op die resultaten is het nog wachten.

Men verwacht echter niet dat daar verrassingen uit de bus komen. Het lichaam van Perry stond jarenlang bloot aan overdadig drank- en druggebruik, en wellicht heeft dat zijn sporen nagelaten. Sinds enkele jaren was hij weer aan de beterhand, al nam hij nog wel medicatie tegen depressies.

PORTRET. Matthew Perry (54): ooit één van de bestbetaalde sterren, maar gesloopt door zijn verslavingen Eerder maakte de politie reeds bekend geen aanwijzingen te hebben dat er een misdaad in het spel zou zijn. Het lichaam van Perry werd levenloos in het water aangetroffen, maar hij zou er zeker niet lang gelegen hebben. Toch was hij al overleden toen de hulpdiensten arriveerden. headtopics.com

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij.

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar eens terug als ik er ben”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast headtopics.com

Voorlopige resultaten van autopsie Matthew Perry bekend: geen sporen van de drugs meth en fentanylBronnen dicht bij het onderzoek naar de dood van voormalig ‘Friends’-acteur Matthew Perry zeggen dat de voorlopige resultaten van de autopsie niet wijzen op een overdosis drugs. Lire la suite ⮕

La ville de Bruges rend un hommage surprenant à Matthew Perry!De passage dans la ville flamande, une touriste américaine a immortalisé le moment, désormais devenu viral. Lire la suite ⮕

Mort de Matthew Perry : cet élément qui prouve que le drame aurait pu être évitéUn nouvel élément vient confirmer que le drame survenu ce 28 octobre aurait peut-être pu être évité. Lire la suite ⮕

‘Friends’-acteurs reageren op overlijden van Matthew Perry: “We zijn een familie”De hoofdrolspelers van ‘Friends’ hebben voor het eerst gereageerd op de dood van hun collega Matthew Perry (54). “We zijn er allemaal kapot van.” Lire la suite ⮕

Les acteurs de 'Friends' 'totalement effondrés' après la mort de Matthew PerryLes acteurs de la série 'Friends' ont expliqué lundi être 'totalement effondrés' après la mort du comédien Matthew Perry, qui incarnait leur camarade 'Chandler' dans cette série culte. Lire la suite ⮕

Cast ’Friends’ reageert op overlijden Matthew Perry: ‘Onvoorstelbaar verlies’De cast van ‘Friends’ heeft maandag gereageerd op het overlijden van acteur Matthew Perry, die Chandler speelde in de sitcom. Lire la suite ⮕