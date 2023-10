Voorlopig geen tweede hondenweide in Boechout

Het is raadslid Greet Van Brussel (N-VA) die een tweede hondenloopweide graag zou zien komen. “Waar blijft, na Vremde, de eerste hondenweide voor Boechout? Er wordt steeds geantwoord dat er onderzoeken nodig zijn, maar er is nog geen. De wijk Zuiderdal zou ideaal zijn”, geeft ze aan.

Ook lijkt niet iedereen uit te kijken om naast of over een hondenweide te wonen. “Tijdens ons onderzoek kwam naar boven dat veel mensen geen hondenweide willen in de buurt. De meest uiteenlopende redenen tegen de komst worden dan boven gehaald”, besluit de schepen, die de Boechoutse hondenbaasjes ook naar de hondenweides van park Frijthout in Hove doorverwijst.

Met twee woningen in Boechout, drie in Lier en een pand met zes appartementen in Antwerpen heeft De Woongenoten elf gebouwen in zijn portefeuille. “We verhuren ze aan kwetsbare gezinnen”, vertelt …De inwoners van Boechout zullen binnenkort nog op twee plaatsen geld kunnen afhalen. headtopics.com

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …over het onroerend erfgoed van Boechout, komt nu deelgemeente Vremde aan de beurt. Een nieuwe brochure leidt wandelaars en …Drie keer goud. Je moet het maar doen bij een Europees debuut bij de grote mensen.

Dankzij een hattrick van Mohammed Yagoubi versloeg Los Incas Boechoutse VV met 5-3. Kwa-Nzambi Samuel Kindu en Egidio Mguizami scoorden de andere doelpunten voor de thuisploeg, terwijl Van Den …Na bijna honderd jaar heeft Oelegem met Brakke Brouwers weer eigen brouwerijOok provincie stemt niet in met plannen voor centrumparking naast dreef Hof ter Linden headtopics.com

Wachten op subsidies voor heraanleg fietspad langs Lispersteenweg in BoechoutHet gemeentebestuur van Boechout onderzoekt of het, met toezegging van subsidies, het fietspad op de Lispersteenweg kan vernieuwen. Een volledige heraanleg van de steenweg richting Lier komt er voorlopig niet. Lire la suite ⮕

Boechout krijgt nieuw bankneutraal cashpunt die ook voor inwoners Vremde dientDe inwoners van Boechout zullen binnenkort nog op twee plaatsen geld kunnen afhalen. Een nieuw bankneutraal cashpunt vervangt er de automaten van Belfius, ING en KBC, die ten laatste in 2025 verdwijnen. Alleen het filiaal van Argenta zal er nog blijven bestaan. Voor de Boechoutse deelgemeente Vremde zijn er geen plannen voor een nieuw cashpunt. Lire la suite ⮕

Wommelgem en Ranst besnuffelen elkaar: samenwerken ja, fusie nee, althans voorlopigDe gemeenteraad van Wommelgem heeft een kader goedgekeurd voor een structurele samenwerking met gemeentes in de omgeving. Buur Wijnegem toont geen interesse voor zo’n toenadering. Ranst mogelijk wel, al loert het fusiespook en de afkeer daarvoor van veel inwoners, om de hoek. Lire la suite ⮕

Ford en vakbonden bereiken na staking voorlopig akkoord in VSAutofabrikant Ford en vakbond UAW zijn in de VS tot een voorlopig akkoord gekomen. Dat heeft de vakbond woensdag (lokale tijd) bekendgemaakt en is bevestigd door Ford. Lire la suite ⮕

Eerste Belgisch Rails-filiaal opent in Huidevettersstraat: “Een vleugje Californië in Antwerpen”Het Amerikaanse kledingmerk Rails huist sinds kort in Huidevettersstraat. Afgelopen donderdag was er de feestelijke inhuldiging. “We hebben een trouw Antwerps cliënteel dat ons al sinds de beginjaren volgt”, aldus Mackenzie Bryant, die onder meer verantwoordelijk is voor de Europese markt. Lire la suite ⮕

GM haalt alle zelfrijdende taxi’s in VS van de weg na ongeval waarvan beelden achtergehouden werdenDe Amerikaanse autobouwer General Motors (GM) stuurt voorlopig geen zelfrijdende taxi’s meer de straat op. Deze week werd de vergunning voor de ‘robotaxi’s’ in Californië opgeschort. Lire la suite ⮕