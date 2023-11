Voorleesontbijt met papa’s en mama’s in koffiebar Nives: “Begin er zo vroeg mogelijk mee”

Wanneer de ouders nog aan het smullen zijn en hun eerste koffie nog niet op is, worden de kinderen al onrustig. Daarop zitten Sarah Wielandts (36) en haar moeder Myriam De Decker (63) te wachten. “We lezen de kinderen voor en brengen ze interactief in contact met de verschillende kinderboeken. Ondertussen eten de ouders ongestoord verder”, legt Myriam uit.

Sarah Wielandts, leescoach en de vrouw achter dit initiatief was leerkracht in de lagere school. Ze merkt dat ouders vaak hulp nodig hebben bij het uitkiezen van het boek maar dat ook het voorlezen zelf niet meer vanzelfsprekend is. “Veel ouders vinden de tijd niet om een boek vast te nemen en hun kind aan het lezen te krijgen” , merkt Sarah op. Toch is lezen van jongs af aan een belangrijke leerschool. “Jouw kind wordt een lezer op de schoot.

Bij de ouders aanwezig in Nives leeft er een positieve hoop. Elisabeth Van Rompuy (34) en Hans Hermans (35) trokken er samen op uit met hun drie kinderen. “Ik denk dat veel ouders ook niet weten dat je echt al vroeg met lezen kan beginnen”, vertelt Elisabeth met Bob op de schoot. Zelfs het gevoel van het bladeren door een boek kan haar jonge baby nu al prikkelen en de leessensatie aanwakkeren. “Dat je er zo vroeg al aan kan beginnen, was een tip vanop de Instagrampagina die ik ingevoerd heb. headtopics.com

In het Antwerpse stadscentrum vindt van vrijdag 13 tot en met zondag 15 oktober voor de zevende keer D-Arts plaats, een event van de vier broers Daeseleire waarop ze kunstwerken uit hun … Een tweede stadspark creëren door de Harmonie, de groene zone rond het provinciehuis en het Albertpark beter met elkaar te verbinden. Dat is wat het Antwerps districtscollege vraagt in een …

Zilverrug Matadi in de Antwerpse Zoo is niet meer. Hij werd geveld door de combinatie van een bacteriële en een virale infectie. De gorilla werd amper 20 jaar. Hij kwam in februari 2016 aan in …

Mama Sarah (36) zoekt met Odette (4) en Alma (8 maanden) creatieve woonoplossing: “In de wereld van vandaag kuCo-housing, als helpende hand in een zorgwoning, conciërge in een bewoond pand; Sarah Debusschere is koortsachtig op zoek naar een alternatieve woonplaats voor haar en haar twee dochtertjes Odette en Alma. De alleenstaande mama hoopt enerzijds op een betaalbare woonst, maar wil vooral hulp en zorg bieden aan wie dat nodig heeft. Lire la suite ⮕

Zelf lepels snijden uit hout? Zo begin je eraanOm even haar hoofd leeg te maken en iets met haar handen te doen, ging Tine Verdickt een sessie lepelsnijden volgen. Ze mocht meekijken met houtfanaat Harald Lamon en zette alle stappen voor ons op een rijtje, met een houten kooklepel als resultaat. Lire la suite ⮕

Huiszoekingen leveren buit van diefstallen opDe politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft in het kader van een lopend onderzoek begin oktober enkele huiszoekingen gedaan. Lire la suite ⮕

Wat moet je doen voordat je je woning kan verhuren?Je woning verhuren, dat is financieel heel interessant maar in het begin ook even heel spannend. Weet je niet hoe je je woning verhuurklaar moet maken? Met deze checklist staat je woning in geen tijd te blinken op Zimmo. Lire la suite ⮕

Golfkarretjes van Lesley-Ann Poppe krijgen géén parkeervergunning in AntwerpenLesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton lanceerden begin augustus hun bedrijf Safe City Car. Ze brengen golfkarretjes aan de man als het ideale vervoermiddel in de stad. Alleen is de stad Antwerpen niet bereid om een parkeervergunning te geven aan dit soort vervoermiddel en kan de gebruiker er dus ook niet mee parkeren op straat. Lire la suite ⮕

Golfkarretjes van Lesley-Ann Poppe krijgen geen parkeervergunning in AntwerpenLesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton lanceerden begin augustus hun bedrijf Safe City Car. Ze brengen golfkarretjes aan de man als het ideale vervoermiddel in de stad. Alleen is de stad Antwerpen niet bereid om een parkeervergunning te geven aan dit soort vervoermiddel en kan de gebruiker er dus ook niet mee parkeren op straat. Lire la suite ⮕