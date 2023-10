Volley Noorderkempen bekert voort na vlotte zege op Michelbeke: “Opdracht volbracht”

Zaterdag strijden ze in eigen huis tegen reeksgenoot Roeselare voor een plaats in de halve finales.Liga-club Volley Noorderkempen trok in hun zoektocht naar de kwartfinales naar het Oost-Vlaamse Michelbeke, dat uitkomt in Nationale 1. “Daar op een vrijdagavond gaan spelen, is geen cadeau”, opent coach Eric Van Drom. “Om files te vermijden, waren we al om 17.00u onderweg. Dat zorgt altijd voor een tikkeltje extra stress. De drukte onderweg viel mee, zodat we ons nog degelijk konden voorbereiden.

Volley Noorderkempen startte als favoriet aan de partij. “We sloegen meteen een kleine kloof”, gaat Van Drom verder. “Maar het was in die eerst set toch knokken tot het einde om Michelbeke af te houden. Uiteindelijk maakten we het volwassen af. In de tweede set kwamen we even in de problemen halfweg de set, maar uiteindelijk verdubbelden we vrij makkelijk de voorsprong.”

Volley Noorderkempen startte opnieuw heel sterk in de derde set, maar liet de Oost-Vlaamse club daarna opnieuw in de wedstrijd komen. “Omdat we even een dipje kenden”, gaat Van Drom verder. “We werden te slordig in het aanvallend compartiment en maakten te veel fouten. Eens de focus er opnieuw was, kwam het evenwel goed”, vervolgt Van Drom, die tevreden is met de kwalificatie. “Het was zeker geen hoogstaande wedstrijd langs onze zijde, maar we plaatsen ons voor de volgende ronde. headtopics.com

Speelster Julie Alaerts, in het tussenseizoen overgekomen van Brabo Antwerp, zat op dezelfde golflengte als haar coach. “We wisten dat het een lastige wedstrijd ging worden, maar we hadden ondanks een moeilijke start wel snel het gevoel dat we hen de baas konden. Na enkele kleine foutjes konden we ons telkens goed herpakken en hen vlot afhouden. “

Volley Noorderkempen strijdt zaterdag tegen Roeselare voor een plaats in de halve finales. “We proberen iedere wedstrijd te winnen en promotie te maken voor het volleybal. Een sport dat echt wel leeft in onze regio. We zien wel wat het zaterdag wordt.”Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

volley : Volley féminin | Charleroi et Tchalou jouent gros en Coupe !Le chemin qui mène à la finale de Coupe de Belgique n’est pas très long et le tirage offre de belles perspectives à nos deux équipes de Ligue dames qui n’ont pas le droit à l’erreur dès leur entrée en lice ce week-end. Lire la suite ⮕

LIVE. Kan Westerlo de drie punten thuis houden tegen leider Union?Hekkensluiter Westerlo heeft nog een lange inhaalrace voor de boeg. Zondag ontvangt het leider Union in het Kuipje, geen gemakkelijke opdracht dus. Kunnen de Kemphanen toch de overwinning pakken? Volg het hier LIVE! Lire la suite ⮕

Charel Cambré volgt Merho op en tekent eerste stripverhaal voor ‘De Kiekeboes’: “Zo’n vraag krijg je maar éénMet vijftien stripreeksen op zijn palmares en een bekroning met de Bronzen Adhemar had Charel Cambré (55) uit Herenthout al een geslaagde carrière als striptekenaar uitgebouwd. Nu wacht hem de belangrijkste opdracht uit zijn leven: Merho opvolgen als tekenaar van De Kiekeboes, de populairste strip van Vlaanderen. Lire la suite ⮕

In een uitverkocht huis: Karel Geraerts heeft felbevochten eerste overwinning beet in thuisdebuut bij SchalkeDe kop is eraf voor Karel Geraerts bij zijn nieuwe club Schalke 04. Op de elfde speeldag van de 2. Bundesliga won de Duitse traditieclub zaterdagmiddag met 3-2 van Hannover. Het was de eerste opdracht in eigen huis voor Geraerts. Een uitverkocht stadion zag hoe zijn ploeg de strijd won. Lire la suite ⮕

Maaseik première équipe à rejoindre les quarts de finaleMaaseik a assuré l'essentiel ce vendredi soir en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique masculine de volley-ball en s'imposant 0-3 sur le terrain de Guibertin B (16/25, 22/25, 21/25) et est donc la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Lire la suite ⮕

Israëlische bombardementen op Gazastrook gaan voortNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕