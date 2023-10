Voile : un fameux casse-tête pour éviter le casse-pipe sur la Transat Jacques Vabre !

Entre ombre et lumière. Entre nuages noirs et soleil ardent. Entre gros grain et bouffée de chaleur. Dimanche au Havre, les amateurs de course au large qui s’étaient donné rendez-vous sur les hauteurs de la commune de Sainte-Adresse pour vivre le départ de la Transat Jacques Vabre ont été plongés dans le vif du sujet. Comme pour partager avec les organisateurs de cette transat en double l’angoisse de la situation. Et toute sa complexité.

« Ce qui nous a poussé à ces différentes décisions, c’est que d’une part, la Manche qui n’est jamais facile à traverser, offrait peu d’ouverture à l’improvisation, et que d’autre part, les possibilités de se dérouter pour se mettre à l’abri devenaient de moins en moins nombreuses en raison du fait que la plupart des ports espagnol et portugais se fermaient en raison de la houle attendue entre autres conséquences de cette dépression...

