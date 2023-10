Voici les dernières infos des 16 noyaux avant la 11e journée: Fabian Nitelet

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D3A | Mehdi Nejjar, un jeune T2 expérimenté et apprécié du vestiaire pour assurer l’intérim à Ciney: «Les joueurs m’ont soutenu la saison dernière, je veux leur rendre la pareille» D3A | Il est temps de gagner pour l’Arquet qui se rend sans au CS Brainois, un concurrent direct, son coach Denis Sulejman : «Ne pas gaspiller les points pris contre le Crossing ou Onhaye»

D2 | Un derby à Meux pour l’honneur namurois avant un gala pour le prestige à l’Union Saint-Gilloise: «Le projet de Rochefort va au-delà d’un simple statut de deuxième club de la province» D3A | Sergio La Valle veut des joueurs plus tueurs devant le but à Tamines avant de voir du beau jeu: «Si on gagne dix matches 1-0 en jouant mal, cela me va» headtopics.com

