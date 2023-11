VN-topman neemt ontslag: “Gebeurtenissen in Gaza zijn genocide, VN faalt om op te treden”

Mokhiber beschuldigt de Verenigde Naties ook van nalatigheid: ze falen opnieuw om op te treden, klinkt het.Mokhiber zei dat de VN eerdere genociden tegen de Tutsi’s in Rwanda, moslims in Bosnië, de Yezidi’s in Iraaks Koerdistan, en de Rohingya’s in Myanmar niet had kunnen voorkomen en schreef: “Hoge Commissaris, we falen opnieuw. De huidige grootschalige slachting van het Palestijnse volk laat geen ruimte voor twijfel.

Israël en Hamas hebben het oorlogsrecht geschonden, zeggen de VN: over welke regels gaat het? En wat kunnen de gevolgen zijn? Mokhiber voegde eraan toe: “Dit is een schoolvoorbeeld van genocide”, en zei dat de VS, het VK, en een groot deel van Europa niet alleen “weigerden hun verdragsverplichtingen na te komen” onder de Conventies van Genève, maar ook Israëls aanval bewapenden en er politieke en diplomatieke dekking voor boden.

VN-toplui beschrijven in Veiligheidsraad "horror" in Gazastrook: "Genadeloze bommencampagne die hele families en hele buurten wegvaagt"

Guerre Israël-Gaza : Chypre veut ouvrir un couloir maritime pour l’aide humanitaire avec GazaChypre a indiqué mardi intensifier ses efforts pour obtenir un soutien concret afin d'ouvrir un couloir maritime pour... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : coupure 'totale' d'internet et du téléphone à GazaL'opérateur palestinien de télécommunications Paltel a annoncé mercredi une coupure 'totale' des lignes téléphoniques... Lire la suite ⮕

Biden vraagt om ‘pauze’ in oorlog Gaza - Storm Ciarán raast over Frankrijk en EngelandMet dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Lire la suite ⮕

Terwijl de wereld naar Gaza kijkt, neemt ook op Westelijke Jordaanoever geweld toeNiet alleen Gaza staat in brand, maar ook op de Westelijke Jordaanoever steekt de lont stilaan in het kruitvat. Op drie weken tijd werden meer Palestijnen hun huis uitgejaagd dan tijdens heel 2022. Ook vielen er meer dan honderd doden. Lire la suite ⮕

– Gaza : est-ce que des armes destinées à Israël transitent par les aéroports belges ?C’est une question que se posent les syndicats du secteur aéronautique en Belgique. Ils affirment qu’en Belgique, de... Lire la suite ⮕